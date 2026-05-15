За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 257 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8 517 дронов-камикадзе и совершил 2 884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Украине на 15 мая 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара с применением семи КАБ, осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 — с применением РСЗО. Зафиксировано семь штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка и Песчаное.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Озерное, Ямполь, Диброва и Ставки.

На Славянском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак, вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополье, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Кучеров Яра, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в направлениях населенных пунктов Александроград, Январское, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Гуляйполе, Святопетровка, Доброполье, Еленоконстантиновка, Чаривне, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки, в сторону Антоновки, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 15 мая 2026 года

личного состава — около 1 346 390 (+1 150) человек,

танков — 11 935 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 24 569 (+12) ед,

артиллерийских систем — 42 085 (+32) ед,

РСЗО — 1 788 (+1) ед,

средств ПВО — 1 379 ед,

самолетов — 435 ед,

вертолетов — 352 ед,

наземных робототехнических комплексов — 1 388 (+7) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 291 458 (+1 780) ед,

крылатых ракет — 4 626 (+41) ед,

кораблей/катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 96 540 (+185) ед,

специальной техники — 4 184 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

