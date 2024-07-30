В Укрэнерго рассказали, когда стоит включать мощные электроприборы
В украинской энергосистеме сейчас лучшая ситуация в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Это время, когда в дополнение к другим мощностям эффективно работают солнечные электростанции.
Именно поэтому в Укрэнерго призывают пользоваться мощными электроприборами именно в этот промежуток времени, чтобы сбалансировать энергосистему.
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Когда не стоит включать электрочайники и утюги
Тем временем утренние и вечерние часы суток требуют больших мощностей для покрытия потребления.
В компании отметили, что экономное потребление в эти часы суток позволит сбалансировать энергосистему и обойтись без введения графиков.
Поэтому в Укрэнерго призвали перенести пользование мощными электроприборами – утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими приборами на период с 11:00 до 15:00 часов ежедневно.
В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний – еще не наступил.
Такие действия позволят максимально продлить период без применения отключений света.
Однако в Укрэнерго отметили, что эта рекомендация актуальна именно сейчас, ведь ситуация в энергосистеме может меняться. В основном это зависит от последствий дальнейших вражеских атак, а также от погодных условий.
Как отмечают в компании, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, энергетики готовят электростанции к зиме.
Почему сейчас не выключают свет
В компании объяснили, что причина улучшения ситуации в энергосистеме – увеличение энергии благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях.
Еще одной причиной является снижение потребления электроэнергии из-за похолодания.
Также в Укрэнерго напомнили, что сегодня – первый день в июле, когда нет отключений света.
Источник: Укрэнерго