В украинской энергосистеме сейчас лучшая ситуация в дневные часы – с 11:00 до 15:00. Это время, когда в дополнение к другим мощностям эффективно работают солнечные электростанции.

Именно поэтому в Укрэнерго призывают пользоваться мощными электроприборами именно в этот промежуток времени, чтобы сбалансировать энергосистему.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Когда не стоит включать электрочайники и утюги

Тем временем утренние и вечерние часы суток требуют больших мощностей для покрытия потребления.

В компании отметили, что экономное потребление в эти часы суток позволит сбалансировать энергосистему и обойтись без введения графиков.

Поэтому в Укрэнерго призвали перенести пользование мощными электроприборами – утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими приборами на период с 11:00 до 15:00 часов ежедневно.

В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний – еще не наступил.

Такие действия позволят максимально продлить период без применения отключений света.

Однако в Укрэнерго отметили, что эта рекомендация актуальна именно сейчас, ведь ситуация в энергосистеме может меняться. В основном это зависит от последствий дальнейших вражеских атак, а также от погодных условий.

Как отмечают в компании, восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, энергетики готовят электростанции к зиме.

Почему сейчас не выключают свет

В компании объяснили, что причина улучшения ситуации в энергосистеме – увеличение энергии благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях.

Еще одной причиной является снижение потребления электроэнергии из-за похолодания.

Также в Укрэнерго напомнили, что сегодня – первый день в июле, когда нет отключений света.

Источник: Укрэнерго

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