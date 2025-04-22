Не будет работать без Украины — Зеленский об идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США
Запорожская атомная электростанция не сможет возобновить работу без участия украинских специалистов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Для работы ЗАЭС нужны украинские специалисты
— Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав, — подчеркнул глава государства сегодня на брифинге.
Президент также обратил внимание на вопрос безопасности мирного населения, проживающего в оккупированном РФ Энергодаре.
По его словам, Киев открыт к сотрудничеству с США по восстановлению функционирования станции, однако лишь при условии, что российские войска покинут ее территорию.
Ранее президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в комментарии для The Guardian говорил, что возобновление работы оккупированной Запорожской АЭС может быть опасным из-за ряда серьезных проблем.
Среди них — нехватка охлаждающей воды, квалифицированного персонала, а также отсутствие стабильного электроснабжения.
Котин отметил, что для восстановления безопасной работы ЗАЭС необходимо, чтобы Россия полностью вывела войска, территория станции была разминирована и демилитаризована.
Тогда, по его оценкам, перезапуск ЗАЭС украинской стороной может занять от двух месяцев до двух лет — при условии, что не будут возникать новые угрозы.