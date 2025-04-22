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Ирина Гамалий, редактор сайта

Не будет работать без Украины — Зеленский об идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США

Зеленський
Фото: Офис президента

Запорожская атомная электростанция не сможет возобновить работу без участия украинских специалистов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Для работы ЗАЭС нужны украинские специалисты

— Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав, — подчеркнул глава государства сегодня на брифинге.

Президент также обратил внимание на вопрос безопасности мирного населения, проживающего в оккупированном РФ Энергодаре.

По его словам, Киев открыт к сотрудничеству с США по восстановлению функционирования станции, однако лишь при условии, что российские войска покинут ее территорию.

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Ранее президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в комментарии для The Guardian говорил, что возобновление работы оккупированной Запорожской АЭС может быть опасным из-за ряда серьезных проблем.

Среди них — нехватка охлаждающей воды, квалифицированного персонала, а также отсутствие стабильного электроснабжения.

Котин отметил, что для восстановления безопасной работы ЗАЭС необходимо, чтобы Россия полностью вывела войска, территория станции была разминирована и демилитаризована.

Тогда, по его оценкам, перезапуск ЗАЭС украинской стороной может занять от двух месяцев до двух лет — при условии, что не будут возникать новые угрозы.

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