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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 23 апреля 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Такие данные 23 апреля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 23 апреля 2025

Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта : ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта : ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта : ISW
Карта: ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта : ISW
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025
Карта бойових дій на 22 квітня 2025

Ситуация в Украине на 23 апреля 2025

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении украинские защитники остановили 22 штурмовых действия захватчиков.

Враг, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, нанес 15 авиаударов, сбросив 36 корректируемых авиабомб, совершил 344 обстрела, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло три атаки захватчиков.

Украинские защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз.

Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах Колодцев, Надии, Новомихайловки, в направлениях Ольговки, Глущенкового и Новосергеевки.

На Северском направлении враг три раза пытался продвигаться вперед в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Новоукраинки, Шевченко, Водяного Второго, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Новопавловки, Романовки, Старой Николаевки, Миролюбовки, Новониколаевки.

На Новопавловском направлении противник совершил 17 атак в районах возле Константинополя, Привольного, Новоселки, в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз продвигались вперед на позиции украинских защитников вблизи Малых Щербаков, Степового и Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг к активным наступательным действиям не прибегал.

Потери РФ на 23 апреля 2025

  • личного состава – около 944 270 (+1 210);
  • танков – 10 691 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22 307 (+11);
  • артиллерийских систем – 26 774 (+85);
  • реактивных систем залпового огня – 1 368 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 141 (+1);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138);
  • крылатых ракет – 3 148;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163);
  • специальной техники – 3 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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