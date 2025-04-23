Карта бойових дій на 23 квітня 2025 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

Такі дані 23 квітня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 23 квітня 2025

Ситуація в Україні на 23 квітня 2025

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

Ворог, за даними Генерального штабу Збройних сил України, завдав 15 авіаударів, скинувши 36 керованих авіабомб, здійснив 344 обстріли, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки загарбників.

Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів.

Намагався вклинитися в українську оборону в районах Колодязів, Надії, Новомихайлівки, у напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби просуватися вперед у районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Новоукраїнки, Шевченка, Водяного Другого, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Новопавлівки, Романівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки, у бік Олексіївки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів просувалися вперед на позиції українських захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог до активних наступальних дій не вдавався.

Втрати РФ на 23 квітня 2025

особового складу ‒ близько 944 270 (+1 210);

танків ‒ 10 691 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 307 (+11);

артилерійських систем – 26 774 (+85);

реактивних систем залпового вогню – 1 368 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 141 (+1);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138);

крилатих ракет ‒ 3 148;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163);

спеціальної техніки ‒ 3 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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