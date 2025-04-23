Зеленский в ответ на критику Трампа напомнил о Крымской декларации Помпео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику президента США Дональда Трампа, сделав репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который возглавлял эту должность при первой каденции Трампа. В своем заявлении Помпео подтвердил позицию США по Крыму и недопущению оккупации полуострова со стороны России.

Само сообщение Зеленского, обнародованное в соцсети X, содержало комментарий относительно переговоров между Украиной, Европой и США в Лондоне.

Комментарий Зеленского относительно переговоров в Лондоне

— Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга, — написал президент.

Он отметил важность того, что каждая сторона “не просто присутствовала”, но и “работала содержательно”.

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— Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями, — написал Зеленский.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

Крымская декларация Помпео

К своему сообщению Зеленский добавил заявление Майка Помпео, который возглавлял Госдепартамент во времена первой президентской каденции Дональда Трампа.

В Крымской декларации Помпео от 25 июля 2018 года говорится о том, что вторжение России в Украину в 2014 году и попытка аннексии Крыма со стороны Кремля “стремилось подорвать основной международный принцип, который разделяют демократические государства: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны”.

— Соединенные Штаты подтверждают, что их политическим курсом является отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, — говорится в заявлении государственного секретаря во времена первой каденции Трампа.

В заявлении Помпео также говорится о том, что действия России “недостойны великой страны, и они изолируют ее от международного сообщества”.

Сообщению Владимира Зеленского в соцсетях предшествовала критика со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил украинского лидера относительно его позиции о Крыме и заявил, что президент Украины якобы наносит вред мирным переговорам.

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