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Зеленский в ответ на критику Трампа напомнил о Крымской декларации Помпео

Зеленский после критики Трампа репостнул заявление экс-госсекретаря Помпео о Крыме
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику президента США Дональда Трампа, сделав репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который возглавлял эту должность при первой каденции Трампа. В своем заявлении Помпео подтвердил позицию США по Крыму и недопущению оккупации полуострова со стороны России.

Само сообщение Зеленского, обнародованное в соцсети X, содержало комментарий относительно переговоров между Украиной, Европой и США в Лондоне.

Комментарий Зеленского относительно переговоров в Лондоне

— Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга, — написал президент.

Он отметил важность того, что каждая сторона “не просто присутствовала”, но и “работала содержательно”.

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— Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями, — написал Зеленский.

Крымская декларация Помпео

К своему сообщению Зеленский добавил заявление Майка Помпео, который возглавлял Госдепартамент во времена первой президентской каденции Дональда Трампа.

В Крымской декларации Помпео от 25 июля 2018 года говорится о том, что вторжение России в Украину в 2014 году и попытка аннексии Крыма со стороны Кремля “стремилось подорвать основной международный принцип, который разделяют демократические государства: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны”.

— Соединенные Штаты подтверждают, что их политическим курсом является отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права.

Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, — говорится в заявлении государственного секретаря во времена первой каденции Трампа.

В заявлении Помпео также говорится о том, что действия России “недостойны великой страны, и они изолируют ее от международного сообщества”.

Сообщению Владимира Зеленского в соцсетях предшествовала критика со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил украинского лидера относительно его позиции о Крыме и заявил, что президент Украины якобы наносит вред мирным переговорам.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Крым, Майк Помпео, Росія, США
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