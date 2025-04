Зеленский в ответ на критику Трампа напомнил о Крымской декларации Помпео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику президента США Дональда Трампа, сделав репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который возглавлял эту должность при первой каденции Трампа. В своем заявлении Помпео подтвердил позицию США по Крыму и недопущению оккупации полуострова со стороны России.

Само сообщение Зеленского, обнародованное в соцсети X, содержало комментарий относительно переговоров между Украиной, Европой и США в Лондоне.

Он отметил важность того, что каждая сторона “не просто присутствовала”, но и “работала содержательно”.

— Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильными решениями, — написал Зеленский.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw

