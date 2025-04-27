После ночной атаки на Одесский район повреждена трехэтажка, в больнице женщина
Один человек пострадал во время ночной атаки на Одесский район 27 апреля.
Ночная атака на Одесский район 27 апреля: что известно
Ночью 27 апреля российские войска обстреливали Одесскую область ударными беспилотниками.
Ночная атака на Одесский район завершилась повреждением трехэтажного жилого дома и автомобилей.
В больницу госпитализировали 35-летнюю местную жительницу.
Специалисты продолжают осмотр территории после ночной атаки на Одесский район, поэтому окончательный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Одесская областная прокуратура
Фото: Одесская областная прокуратура