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Татьяна Забожко, редактор ленты

После ночной атаки на Одесский район повреждена трехэтажка, в больнице женщина

Нічна атака на Одеський район 27 квітня 2025

Один человек пострадал во время ночной атаки на Одесский район 27 апреля.

Ночная атака на Одесский район 27 апреля: что известно

Ночью 27 апреля российские войска обстреливали Одесскую область ударными беспилотниками.

Ночная атака на Одесский район завершилась повреждением трехэтажного жилого дома и автомобилей.

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В больницу госпитализировали 35-летнюю местную жительницу.

Специалисты продолжают осмотр территории после ночной атаки на Одесский район, поэтому окончательный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

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