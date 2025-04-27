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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Після нічної атаки на Одеський район пошкоджено триповерхівку, у лікарні жінка

Нічна атака на Одеський район 27 квітня 2025

Одна людина постраждала під час нічної атаки на Одеський район 27 квітня.

Нічна атака на Одеський район 27 квітня: що відомо

Уночі 27 квітня російські війська обстрілювали Одеську область ударними безпілотниками.

Нічна атака на Одеський район завершилася пошкодженням триповерхового житлового будинку та автомобілів.

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До лікарні госпіталізували 35-річну місцеву жительку.

Фахівці продовжують огляд території після нічної атаки на Одеський район, тож остаточний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

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