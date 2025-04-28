Украина хочет быстро подписать соглашение об ископаемых с США — МИД
Украина и Соединенные Штаты Америки продвигаются к заключению соглашения о полезных ископаемых. Киев стремится как можно скорее подписать этот документ.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
МИД о соглашении по ископаемым между Украиной и США
Как отметил спикер МИД, Украина заинтересована в подписании соглашения о недрах с США. По его словам, для подписания документа необходим взаимовыгодный текст и детали этого соглашения.
Тихий рассказал, что сейчас достигнут определенный прогресс между украинской и американской командами, которые работают ежедневно над документом. В частности, речь идет о подписании меморандума о намерениях.
По словам спикера МИД, Украина стремится завершить процесс и зафиксировать это на бумаге как можно скорее.
В то же время Тихий подчеркнул, что Украина хочет, чтобы соглашение работало в пользу обоих народов и приносило пользу двум государствам.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала финальное соглашение о полезных ископаемых. Он выразил надежду, что этот документ подпишут немедленно.