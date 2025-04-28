Украина хочет быстро подписать соглашение об ископаемых с США — МИД

Украина и Соединенные Штаты Америки продвигаются к заключению соглашения о полезных ископаемых. Киев стремится как можно скорее подписать этот документ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

МИД о соглашении по ископаемым между Украиной и США

Как отметил спикер МИД, Украина заинтересована в подписании соглашения о недрах с США. По его словам, для подписания документа необходим взаимовыгодный текст и детали этого соглашения.

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Тихий рассказал, что сейчас достигнут определенный прогресс между украинской и американской командами, которые работают ежедневно над документом. В частности, речь идет о подписании меморандума о намерениях.

По словам спикера МИД, Украина стремится завершить процесс и зафиксировать это на бумаге как можно скорее.

В то же время Тихий подчеркнул, что Украина хочет, чтобы соглашение работало в пользу обоих народов и приносило пользу двум государствам.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала финальное соглашение о полезных ископаемых. Он выразил надежду, что этот документ подпишут немедленно.

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