Кадровые изменения в Минобороны: КМУ назначил новых заместителей Умерова

В Министерстве обороны произошли кадровые изменения. Кабинет министров принял решение о назначении трех новых заместителей руководителя оборонного ведомства Рустема Умерова.

Об этом говорится в пресс-службе Минобороны.

— В ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война, продолжаем реализовывать стратегические шаги для укрепления обороноспособности Украины. Одним из таких шагов является усиление управленческой команды Министерства обороны. Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами, — сообщил Умеров.

Новые заместители министра обороны Рустема Умерова

КМУ назначил Сергея Боева первым заместителем министра обороны. Ранее он был заместителем главы Минобороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

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На новой должности Боев будет координировать работу всех заместителей Умерова. Его главная задача — обеспечить потребности военных на передовой и разработать модель Future Force — Сил обороны будущего, создаваемых Минобороны и Генштабом.

— Приоритет Сергея Боева — развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить нашу обороноспособность, но и активно развивать собственные возможности, — сообщил Умеров.

Заместителем Умерова по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, который ранее возглавлял Главное управление логистики Генштаба ВСУ.

Как отметил глава оборонного ведомства, благодаря Шевцову было налажено эффективное снабжение и обеспечение войск на фронт.

На новой должности он сосредоточится на реформировании закупок, упрощении бюрократии, цифровизации процессов и сокращении времени поставки, а также на обратной связи с военными для оперативной корректировки потребностей.

Согласно решению КМУ, Козенко Александр был назначен заместителем министра обороны.

До этого он был советником министра обороны и отвечал за развитие государственной авиации.

— Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами. В 2020-2023 годах работал советником руководителя Офиса президента Украины, — сообщил Умеров.

Теперь Козенко будет отвечать за развитие авиационных возможностей.

Рустем Умеров также сообщил, что Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя министра обороны, поблагодарив его за профессиональную и преданную работу в важной сфере — улучшении условий для военных.

По словам Умерова, Мельник продолжит работу на другом направлении.

Источник : Минобороны

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