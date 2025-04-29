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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 29 апреля 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 22:00 28 апреля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 29 апреля 2025

Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025
Карта бойових дій на 28 квітня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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