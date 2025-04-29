Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение — Уолтц

Соединенные Штаты настаивают на скорейшем достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой. Президент Дональд Трамп не намерен мириться с затягиванием переговорного процесса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц изданию The National Interest, публикация которого приурочена к первым ста дням президентства Трампа.

РФ и Украина должны прийти к согласию — Уолтц

— Недели дипломатии привели к пониманию с обеих сторон того, что нужно для достижения мира. Теперь и Россия, и Украина должны быстро прийти к согласию, прежде чем у президента Трампа лопнет терпение, — написал Уолтц.

По его словам, именно Трампу удалось организовать переговорный процесс, в котором одновременно участвуют и Украина, и Россия.

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Уолтц отметил, что в инаугурационной речи глава Белого дома подчеркнул: больше всего будет гордиться тем, что его будут помнить как “миротворца и объединителя”.

Напомним, в интервью The Atlantic Дональд Трамп сказал, что уже на этой неделе возможны события, которые будут способствовать урегулированию войны между Россией и Украиной.

По его словам, переговоры находятся на финальной стадии.

— Посмотрим, что произойдет в течение примерно недели. Мы остаемся на завершающих этапах. И опять же, это война Байдена. Я не собираюсь быть обремененным, я не хочу быть обремененным этим. Это ужасная война, — заявил Трамп.

На вопрос о возможности увеличения военной помощи Киеву американский президент отметил, что сейчас больше рассматривает усиление санкционного давления как основной инструмент влияния на РФ.

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