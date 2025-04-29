Двум должностным лицам оборонного завода на Днепропетровщине и их сообщникам сообщено о подозрении в деле о поставках на фронт более 120 тыс. бракованных минометных боеприпасов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

На фронт поставили 120 тыс. бракованных боеприпасов

— Сообщено о подозрении генеральному директору оборонного завода, его первому заместителю, начальнику группы контроля качества военного представительства Минобороны Украины и экс-руководителю этого представительства, — сообщает ведомство.

Им инкриминируют действия, препятствовавшие законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

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Следствие установило, что в 2024 году руководство завода заключило контракт с Агентством оборонных закупок на изготовление оптовых партий 120-миллиметровых минометных выстрелов для нужд армии. Общая сумма контракта достигала более 11 млрд грн.

Как свидетельствуют результаты экспертизы, при их изготовлении использовалась смесь порохов, один из которых не был предназначен для применения в зарядах к 120 мм минометным выстрелам. Это вызвало нестабильную работу порохового заряда.

Кроме того, у капсюлей-воспламенителей были обнаружены дефекты, приводившие к осечкам.

Бракованные боеприпасы отозвали с передовой

Правоохранители отмечают, что несмотря на осознание имеющихся проблем, подозреваемые не прекратили производство, а продолжали изготовление для прибыли с государственного заказа.

В схеме участвовали также представители военного представительства, которые вместо надлежащей проверки качества, внесли недостоверные данные в служебные документы.

В результате на фронт попали более 120 тыс. минометных выстрелов, которые оказались непригодными к боевому использованию. Их отозвали с передовой, что нанесло серьезный ущерб обороноспособности ВСУ.

Правоохранители задержали всех подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование проводят прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины при поддержке Министерства обороны.

Что известно о поставках на фронт бракованных мин

В ноябре-декабре 2024 года журналисты и общественные деятели сообщили о проблемах, с которыми столкнулись украинские военные из-за использования мин калибров 120 и 82 мм, изготовленных в Украине.

В начале декабря министр стратегических промышленностей Герман Сметанин сообщил, что украинские военные зафиксировали 417 случаев ненадлежащего срабатывания 120 минометных мин.

Он отметил, что замена проблемных боеприпасов будет осуществлена за счет предприятий, которые их изготовили.

В январе стало известно, что бригады, находящиеся на передовой, уже получили полную замену бракованных мин.

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