Затримано керівників оборонного заводу, які поставили ЗСУ 120 тис. бракованих снарядів

Двом посадовцям оборонного заводу на Дніпропетровщині та їхнім спільникам повідомлено про підозру в справі щодо постачання на фронт понад 120 тис. бракованих мінометних боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

На фронт поставили 120 тис. бракованих боєприпасів

– Повідомлено про підозру генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва, – повідомляє відомство.

Їм інкримінують дії, що перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які призвели до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

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Слідство встановило, що в 2024 році керівництво заводу уклало контракт із Агентством оборонних закупівель на виготовлення оптових партій 120-міліметрових мінометних пострілів для потреб армії. Загальна сума контракту сягала понад 11 млрд грн.

Як свідчать результати експертизи, під час їх виготовлення використовувалася суміш порохів, один з яких не був призначений для застосування в зарядах до 120 мм мінометних пострілів. Це викликало нестабільну роботу порохового заряду.

Крім того, у капсулів-запалювачів були виявлені дефекти, що призводили до осічок.

Браковані боєприпаси відкликали з передової

Правоохоронці зазначають, що попри усвідомлення наявних проблем, підозрювані не припинили виробництво, а продовжували виготовлення задля прибутку з державного замовлення.

У схемі брали участь також представники військового представництва, які замість належної перевірки якості, внесли недостовірні дані до службових документів.

Унаслідок цього на фронт потрапили понад 120 тис. мінометних пострілів, які виявилися непридатними до бойового використання. Їх відкликали з передової, що завдало серйозної шкоди обороноздатності ЗСУ.

Правоохоронці затримали всіх підозрюваних. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Розслідування проводять прокурори спільно зі співробітниками Служби безпеки України за підтримки Міністерства оборони.

Що відомо про постачання бракованих мін

У листопаді-грудні 2024 року журналісти та громадські діячі повідомили про проблеми, з якими зіштовхнулися українські військові через використання мін калібрів 120 та 82 мм, виготовлених в Україні.

На початку грудня міністр стратегічних промисловостей Герман Сметанін повідомив, що українські військові зафіксували 417 випадків неналежного спрацювання 120 мінометних мін.

Він зазначив, що заміна проблемних боєприпасів буде здійснена за рахунок підприємств, які їх виготовили.

У січні стало відомо, що бригади, що перебувають на передовій, вже отримали повну заміну бракованих мін.

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