Новые светофоры в Украине: когда заработают и какой будет цвет

До 30 апреля 2025 года на территории Украины действовал светофорный стандарт ДСТУ 4092-2002 от 3 июня 2002 года. Однако с 1 мая начинают действовать новые светофоры.

Принятый 15 ноября 2024 года документ № 282, внедряет ДСТУ 4092:2024, согласно которому в Украине начнут действовать новые светофоры.

Изумрудные светофоры: что известно о нововведениях

С 1 мая 2025 года вместо стандартного зеленого цвета появится другой изумрудный. Почему именно такой цвет?

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Считается, что изумрудный имеет более яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, что обеспечивает высокую насыщенность и блеск. Такой цвет более заметен на дороге и лучше воспринимается водителями.

Однако это не означает, что старые светофоры перестанут работать. Заменяться стекла будут постепенно, в частности при повреждении светофора или его стекла, износе, выгоревшем стекле линзе и тому подобное.

Какие еще изменения будут иметь светофоры в Украине с 1 мая

С 1 мая, кроме изумрудного цвета светофора, также появятся шевронные стрелки на линзах.

Для велосипедистов предусмотрены специальные светофоры с пиктограммой велосипеда. Если они установлены сбоку от дороги или на велодорожках, диаметр линзы будет составлять 100 мм. В случае размещения над проезжей частью, линза будет больше — 200 мм. Также предусмотрены комбинированные вело-пешеходные светофоры.

Кроме того, все типы светофоров (пешеходные, транспортные и велосипедные) будут иметь таймер обратного отсчета, что облегчит ориентацию во времени для всех участников движения.

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