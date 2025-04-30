Нові світлофори в Україні: коли запрацюють та який буде колір

До 30 квітня 2025 року на території України діяв світлофорний стандарт ДСТУ 4092-2002 від 3 червня 2002 року. Проте з 1 травня починають діяти нові світлофори в Україні.

Прийнятий 15 листопада 2024 року документ № 282, впроваджує ДСТУ 4092:2024, згідно з яким в Україні почнуть діяти нові світлофори.

Смарагдові світлофори: що відомо про нововведення

З 1 травня 2025 року замість стандартного зеленого кольору з’явиться інший смарагдовий. Чому саме такий колір?

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Вважається, що смарагдовий має яскравіший відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, що забезпечує високу насиченість та блиск. Такий колір помітніший на дорозі та краще сприймається водіями.

Проте це не означає, що старі світлофори перестануть працювати. Замінюватися скельця будуть поступово, зокрема при пошкодженні світлофора чи його скла, зношенні, вигорілому склі лінзі тощо.

Які ще зміни матимуть світлофори в Україні з 1 травня

З 1 травня, окрім смарагдового кольору світлофора, також з’являться шевронні стрілки на лінзах.

Для велосипедистів передбачено спеціальні світлофори з піктограмою велосипеда. Якщо вони встановлені збоку від дороги або на велодоріжках, діаметр лінзи становитиме 100 мм. У разі розміщення над проїжджою частиною, лінза буде більшою — 200 мм. Також передбачено комбіновані вело-пішохідні світлофори.

Крім того, всі типи світлофорів (пішохідні, транспортні та велосипедні) матимуть таймер зворотного відліку, що полегшить орієнтацію у часі для всіх учасників руху.

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