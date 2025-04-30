Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Нові світлофори в Україні: коли запрацюють та який буде колір

нові світлофори в Україні
Фото: Pixabay

До 30 квітня 2025 року на території України діяв світлофорний стандарт ДСТУ 4092-2002 від 3 червня 2002 року. Проте з 1 травня починають діяти нові світлофори в Україні.

Прийнятий 15 листопада 2024 року документ № 282, впроваджує ДСТУ 4092:2024, згідно з яким в Україні почнуть діяти нові світлофори.

Смарагдові світлофори: що відомо про нововведення

З 1 травня 2025 року замість стандартного зеленого кольору з’явиться інший смарагдовий. Чому саме такий колір?

Зараз дивляться

Вважається, що смарагдовий має яскравіший відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, що забезпечує високу насиченість та блиск. Такий колір помітніший на дорозі та краще сприймається водіями.

Проте це не означає, що старі світлофори перестануть працювати. Замінюватися скельця будуть поступово, зокрема при пошкодженні світлофора чи його скла, зношенні, вигорілому склі лінзі тощо.

Які ще зміни матимуть світлофори в Україні з 1 травня

З 1 травня, окрім смарагдового кольору світлофора, також з’являться шевронні стрілки на лінзах.

Для велосипедистів передбачено спеціальні світлофори з піктограмою велосипеда. Якщо вони встановлені збоку від дороги або на велодоріжках, діаметр лінзи становитиме 100 мм. У разі розміщення над проїжджою частиною, лінза буде більшою — 200 мм. Також передбачено комбіновані вело-пішохідні світлофори.

Крім того, всі типи світлофорів (пішохідні, транспортні та велосипедні) матимуть таймер зворотного відліку, що полегшить орієнтацію у часі для всіх учасників руху.

Читайте також
Який штраф за самовільне переобладнання автомобіля в Україні у 2025 році: сума
штраф за самовільне переобладнання автомобіля

Авто, ПДР
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь