Биг Тейсти уходит: любимый бургер украинцев исчезнет из McDonald’s

Для многих посетителей McDonald’s Биг Тейсти стал символом сытной и сочной классики. Его появление в меню всегда сопровождалось ажиотажем, а возвращение — очередями в заведениях.

Факты ICTV узнавали, почему Биг Тейсти уходит из меню McDonalds.

Почему Биг Тейсти уходит из меню

Украинское подразделение McDonald’s сообщило, что культовый бургер Биг Тейсти вскоре будет изъят из меню. Информация появилась на официальной странице компании в Instagram и вызвала эмоциональный резонанс среди поклонников.

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В публикации не указано, по каким причинам Биг Тейсти в McDonalds планируют изъять из меню, однако компания призвала всех желающих успеть насладиться им перед его окончательным исчезновением.

McDonald’s часто меняет свое меню в зависимости от сезонности, спроса, доступности ингредиентов и логистических факторов.

Что входит в состав Биг Тейсти

Многие любят этот бургер за его насыщенный вкус. Стандартный Big Tasty состоит из:

большой котлеты из 100% говядины;

ломтиков сыра Эмменталь;

овощей — помидоров, салата, лука;

булочки с кунжутом;

фирменного копченого соуса Биг Тейсти, который и создавал неповторимый вкус.

Бургер имеет вес более 300 граммов и обеспечивает ощущение полноценного приема пищи — именно это и делает его фаворитом среди любителей сытного фастфуда.

Биг Тейсти меню — цена

Базовое Биг Тейсти меню в Киеве стоит 295 грн, а бургер массой 318 г — 219 грн.

Джерело: McDonalds

Фото: McDonalds

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