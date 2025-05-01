Біг Тейсті йде: улюблений бургер українців зникне з McDonald’s
Для багатьох відвідувачів McDonald’s Біг Тейсті став символом ситної та соковитої класики. Його поява в меню завжди супроводжувалась ажіотажем, а повернення — чергами в закладах.
Факти ICTV дізнавалися, чому Біг Тейсті йде з меню McDonalds.
Чому Біг Тейсті йде з меню
Український підрозділ McDonald’s повідомив, що культовий бургер Біг Тейсті незабаром буде вилучено з меню. Інформація з’явилася на офіційній сторінці компанії в Instagram і викликала емоційний резонанс серед прихильників.
У публікації не зазначено, з яких причин Біг Тейсті у McDonalds планують вилучити з меню, однак компанія закликала всіх охочих встигнути насолодитися ним перед його остаточним зникненням.
McDonald’s часто змінює своє меню залежно від сезонності, попиту, доступності інгредієнтів і логістичних факторів.
Що входить до складу Біг Тейсті
Багато хто полюбляє цей бургер за його насичений смак. Стандартний Big Tasty складається з:
- великої котлети зі 100% яловичини;
- скибок сиру Емменталь;
- овочів — помідорів, салату, цибулі;
- булочки з кунжутом;
- фірмового копченого соусу Біг Тейсті, який і створював неповторний смак.
Бургер має вагу понад 300 грамів та забезпечує відчуття повноцінного прийому їжі — саме це й робить його фаворитом серед любителів ситного фастфуду.
Біг Тейсті меню – ціна
Базове Біг Тейсті меню в Києві коштує 295 грн, а бургер вагою 318 г – 219 грн.
Джерело: McDonalds
Фото: McDonalds