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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Біг Тейсті йде: улюблений бургер українців зникне з McDonald’s

біг тейсті йде з меню

Для багатьох відвідувачів McDonald’s Біг Тейсті став символом ситної та соковитої класики. Його поява в меню завжди супроводжувалась ажіотажем, а повернення — чергами в закладах.  

Факти ICTV дізнавалися, чому Біг Тейсті йде з меню McDonalds. 

Чому Біг Тейсті йде з меню 

Український підрозділ McDonald’s повідомив, що культовий бургер Біг Тейсті незабаром буде вилучено з меню. Інформація з’явилася на офіційній сторінці компанії в Instagram і викликала емоційний резонанс серед прихильників.  

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У публікації не зазначено, з яких причин Біг Тейсті у McDonalds планують вилучити з меню, однак компанія закликала всіх охочих встигнути насолодитися ним перед його остаточним зникненням. 

McDonald’s часто змінює своє меню залежно від сезонності, попиту, доступності інгредієнтів і логістичних факторів.  

Що входить до складу Біг Тейсті 

Багато хто полюбляє цей бургер за його насичений смак. Стандартний Big Tasty складається з: 

  • великої котлети зі 100% яловичини; 
  • скибок сиру Емменталь; 
  • овочів — помідорів, салату, цибулі; 
  • булочки з кунжутом; 
  • фірмового копченого соусу Біг Тейсті, який і створював неповторний смак. 

Бургер має вагу понад 300 грамів та забезпечує відчуття повноцінного прийому їжі — саме це й робить його фаворитом серед любителів ситного фастфуду. 

Біг Тейсті меню – ціна 

Базове Біг Тейсті меню в Києві коштує 295 грн, а бургер вагою 318 г – 219 грн. 

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Джерело: McDonalds

Фото: McDonalds

McDonald's, фастфуд
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