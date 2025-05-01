Новости ночи 1 мая: подписание соглашения с США по ископаемым, атака РФ на Украину

В ночь на 1 мая по киевскому времени Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Российские войска в это время продолжали обстреливать Украину.

Ряд взрывов прогремел в Одессе, Сумах, Харькове, Киеве.

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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых

Взрывы в Одессе

Взрывы в Сумах

Взрывы в Харькове

Взрывы в Киеве

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых

То, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, подтвердила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одним из пяти основных принципов соглашения между Украиной и США является равноправие.

В частности, Инвестиционный фонд восстановления будет создаваться на основе 50/50, поэтому обе стороны будут иметь равное право голоса.

Согласно соглашению Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Документ, который еще предстоит ратифицировать Верховной Раде, не предусматривает никаких долговых обязательств.

Взрывы в Одессе

Во время ночных взрывов в Одессе 1 мая, ставших следствием массированной дроновой атаки РФ, повреждены многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

Погибли два человека, еще пятеро ранены.

Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах стали следствием вражеской атаки на промышленные предприятия города.

Один из прилетов по объекту промышленности и. о. городского главы Артем Кобзарь показал на видео.

По предварительной информации, погибших или раненых нет после взрывов в Сумах нет.

Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове гремели по меньшей мере до четырех утра 1 мая.

Пока известна информация только о взрыве, который прогремел ориентировочно за пол часа до полуночи.

Тогда, по словам мэра Игоря Терехова, российский беспилотник Молния попал в АЗС в Киевском районе.

Произошел пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Взрывы в Киеве

Раздавались ночью 1 мая и взрывы в Киеве.

В городской военной администрации подтверждали работу противовоздушной обороны.

О результатах боевой работы в КГВА пока не сообщали.

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