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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 5 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні

На конец минувших суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Россияне нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив одну ракету и 116 КАБов. Кроме этого, захватчики использовали для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 5 мая 2025 года

Потери РФ в войне на 5 мая 2025 года

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, Потери РФ, Карта
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