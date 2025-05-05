Карта боевых действий на 5 мая 2025 — ситуация на фронте

На конец минувших суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Россияне нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив одну ракету и 116 КАБов. Кроме этого, захватчики использовали для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 5 мая 2025 года

Потери РФ в войне на 5 мая 2025 года

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.