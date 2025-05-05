Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 5 мая 2025 — ситуация на фронте
На конец минувших суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Россияне нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов, применив одну ракету и 116 КАБов. Кроме этого, захватчики использовали для поражения 779 дронов-камикадзе и осуществили 4062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Ситуация в Украине на 5 мая 2025 года
Потери РФ в войне на 5 мая 2025 года
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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