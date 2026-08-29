Украина постепенно наращивает возможности для нанесения ударов по стратегически важным объектам на территории России. Это может стать одним из факторов перехода войны в новую фазу.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время общения с журналистами.

Эффект ударов по РФ

По его словам, российское политическое руководство не готово отказываться от своих военных целей, поскольку считает возможным поражение угрозой собственной системе.

Сейчас смотрят

– Противник отступать не готов. Политическое руководство РФ понимает: поражение в Украине для них – это, с высокой вероятностью, начало эффекта домино, – отметил Павел Палиса.

В то же время он отметил экономическую составляющую войны. Российское вторжение нуждается в огромных финансовых ресурсах, поэтому Украина пытается уменьшить возможности Москвы получать средства для продолжения боевых действий.

В качестве примера Палиса привел наращивание дальнобойных ударов по целям на территории РФ. Он отметил, что два года назад у Украины не было возможности системно бить по целям на таком расстоянии.

В то же время речь идет не только о непосредственном поражении отдельных объектов, но и о последовательном давлении на ключевые для российской военной машины “болевые точки”.

По словам Палисы, Украина определяет приоритетные цели и действует по определенной логике, рассчитывая на накопительный эффект от проведенных операций.

— По-моему, мы способны на определенное смещение войны в новую фазу, — заявил он.

Какие цели могут стать приоритетными

Павел Палиса объяснил, что речь идет прежде всего об объектах, поражение которых не обязательно дает мгновенный результат на фронте, однако может иметь долгосрочный стратегический эффект.

В частности, это инфраструктура, связанная с экспортом российских энергоносителей, ведь энергетический сектор является одним из важнейших источников доходов российского бюджета. Также Украина может продолжать избивать по судам “теневого флота” и объектам логистической инфраструктуры.

По словам Палисы, удары по логистическим сетям и объектам обеспечения российской армии могут создавать как непосредственный, так и вторичный эффект, усложняя функционирование всей системы снабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.