Новини ночі 7 травня: атака на Київ, Запоріжжя, прильоти у РФ, удари Індії по Пакистану

У ці хвилини російські війська продовжують атакувати українські регіони.

Від ворожих обстрілів постраждали Київ та область, Запоріжжя та область, Покровська громада Дніпропетровської області.

До слова, третю ніч поспіль росіяни скаржаться на атаку дронів на Москву.

Зараз дивляться

Тим часом Індія почала атакувати об’єкти на території Пакистану та підконтрольній йому частині Кашміру.

Більше про головні події ночі та ранку 2 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

Атака на Київ

Атака на Київську область

Атака на Запоріжжя

Удари авіабомбами по селищу Гуляйпільської громади

Удари КАБами по Покровській громаді

Атака на Москву та об’єкти ВПК в інших містах

Індія розпочала операцію Сіндур проти Пакистану

Атака на Київ

Атака на Київ почалася о першій ночі 7 травня з балістичної загрози.

Потім армія РФ почала атакувати столицю ударними безпілотниками.

Наразі зафіксовані руйнування в чотирьох районах – Святошинському, Шевченківському, Дніпровському та Солом’янському районах.

У Святошинському районі через влучання уламків горіли квартири з шостого до останнього поверху дев’ятиповерхівки.

У Шевченківському районі вогнем охопило квартири з третього до останнього поверху п’ятиповерхівки. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

У Дніпровському районі частково зруйновано перекриття на 29-му та 30-му поверхах будинку.

У Солом’янському районі уламки дронів впали на відкриту територію.

Кількість постраждалих уже зросла до восьми.

У лікарні – троє дітей з опіками та поранена жінка.

Чотирьом особам надали допомогу на місці.

Атака на Київську область

Атака на Київську область 7 травня обернулася руйнуваннями в Бучанському районі.

Там сталося займання між другим та третім поверхами ще не введеної в експлуатацію десятиповерхівки, а також пошкоджено понад 10 автомобілів.

Атака на Запоріжжя

Під час атаки на Запоріжжя, що тривала з 21:59 до 22:25 6 травня, російські війська скерували на місто 13 ударних безпілотників.

У місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, зокрема критичної.

Через це дві години без світла були понад 42 тис. абонентів у двох районах міста.

Поранення дістали четверо людей.

Удари авіабомбами по селищу Гуляйпільської громади

Три удари авіабомбами завдали росіяни по селищу Гуляйпільської громади Запорізької області.

Унаслідок атаки горіли приватні будинки.

Дістав поранення 61-річний чоловік.

Удари КАБами по Покровській громаді

Увечері 6 травня вісім людей дістали поранення внаслідок ударів КАБами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області.

Усі постраждалі – у лікарні. Двоє – у важкому стані.

Під час ворожої атаки було понівечено 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередачі.

Атака на Москву та об’єкти ВПК в інших містах

Уночі 7 травня відбулася третя поспіль нічна атака на Москву.

Мер російської столиці заявляє про дев’ять збитих дронів.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтверджує влучання в завод оптоволоконних систем у Саранську, а також у Конструкторське бюро приладобудування та Науково-виробниче об’єднання СПЛАВ у Тулі.

Індія розпочала операцію Сіндур проти Пакистану

Збройні сили Індії розпочали операцію Сіндур, атакувавши дев’ять цілей на території Пакистану та в підконтрольній Пакистану частині Кашміру.

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