Карта боевых действий на 7 мая 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение.

Такие данные 7 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 7 мая 2025

Ситуация в Украине на 7 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки зафиксировано восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении отбиты три атаки оккупантов вблизи Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодцев.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

На Гуляйпольском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре напрасные атаки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 7 мая 2025

личного состава — около 960 770 (+1270) человек;

танков — 10 780 (+14);

боевых бронированных машин — 22 419 (+3);

артиллерийских систем — 27 502 (+71);

РСЗО — 1 378;

средств ПВО — 1 155;

самолетов — 372;

вертолетов — 335;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 266 (+124);

крылатых ракет — 3 197 (+1);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 47 484 (+131);

специальной техники — 3 873.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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