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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 7 травня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.

Такі дані 7 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 7 травня 2025

Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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