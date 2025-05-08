Чтобы действительно “никогда снова”, РФ должна радикально измениться — Зеленский

Чтобы наступил настоящий мир, Россия должна радикально измениться, иначе меняться придется всему миру, как это было 80 лет назад.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в заявлении, сделанном 8 мая с Крещатика по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Обращение Зеленского в День памяти и победы над нацизмом

— Каждый из нас хочет, чтобы наступила тишина, наступила победа мира. Мы боремся за это и понимаем, что для этого нужно. Или Россия должна радикально измениться, или же меняться придется миру, как он сделал это 80 лет назад. Когда всем наконец стало очевидно, что умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться — вместе, силой, давлением, на поле боя, дипломатической арене, в экономическом пространстве — всюду, где это только возможно. Чтобы действительно “никогда снова”. Или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России, — подчеркнул глава государства.

Показывая жизнь в центре Киева, Зеленский обратил внимание на разницу в праздновании победы над нацизмом в Украине и России, отметив, что эту разницу Москва показывает каждое 9 мая — “разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади”.

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— Колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием “Можем повторить”. Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это увидел, — сказал президент.

По его словам, 9 мая в Москве о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, а о блокаде Ленинграда — те, кто устроил блокаду Мариуполя.

— Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм. Как будто он своими руками поднимал знамя победы над Рейхстагом в Берлине, — подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина, как отметил глава государства, не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 млн украинцев погибли в этой борьбе. Уже сегодня почти каждая украинская семья имеет героя, который боролся или борется с новым злом.

— И вот это очень важное место — место памяти — показывает, почему эта жизнь есть, и почему Украина жива, и почему она такая сильная, и как наши люди ценят своих героев. Когда-то здесь была только табличка, просто листочек А4, и была надпись: “Поставь флажок, если знаешь того, кого убила Россия”. Сейчас здесь место народной памяти…. И это еще одно доказательство пропасти между нами и злом. Для них идол — дед на Красной площади, унесший жизни миллионов. Для нас же герои — герои среди нас, — добавил президент, стоя на Крещатике.

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