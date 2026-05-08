В 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В этот день украинцы чествуют тех, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв той войны.

Как стоит отмечать День памяти и победы над нацизмом

По словам украинского историка Михаила Жирохова, 8 мая стоит акцентировать внимание на страданиях и потерях, которые принесла война.

– В этот день 8 мая нужно заниматься не героизацией, а больше мемориализацией, то есть вспомнить тех украинцев, которые воевали и на стороне западных союзников, и на стороне советской армии, и какой вклад именно Украина и украинцы сделали в общую победу над немецкими нацистами, – говорит эксперт.

Стоит помнить, что Украина в то время не имела собственного государства, поэтому ее граждане были вынуждены служить или оккупантам, или в имперской армии, отмечает Жирохов.

Кроме того, эксперт отмечает, что в этот день стоит вспоминать и трагедии гражданского населения, которые принесла война на территорию Украины. Например, Корюковка и Бабий Яр.

С 2014 года символом памяти о Второй мировой войне в Украине является красный мак. В Украинском институте национальной памяти поощряют использовать “мак памяти” во время мемориальных мероприятий. Кроме того, мак является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая — европейская традиция.

– В этой борьбе мы потеряли более 8 млн украинцев и представителей других народов, которые проживали на нашей земле. В целом Вторая мировая унесла жизни от 50 до 85 млн человек по всему миру, – напомнили в Украинском институте национальной памяти.

8 и 9 мая: в чем разница

С 2015 года Украина постепенно внедряла традицию отмечать 8 мая День памяти и примирения.

29 мая 2023 года Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Его признали государственным праздником вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, которое совпадало с советским Днем победы.

Начиная с 2023 года, 9 мая Украина вместе с Европейским Союзом отмечает День Европы.

Отношение украинцев ко Дню победы

Количество украинцев, считающих 9 мая одним из важнейших праздников, упало до рекордного минимума в 11%. Большинство граждан (62%) поддерживают празднование Дня памяти и примирения именно 8 мая. Об этом говорится во всеукраинском опросе Киевского международного института социологии об отношении к государственным праздникам.

Согласно данным исследований КМИС, отношение к советской дате “Дня Победы” претерпело кардинальную трансформацию.

Если в 2010 году этот праздник считали ключевым 58% населения, то к 2021 году его популярность упала до 30%, а после начала полномасштабного вторжения этот показатель рухнул почти втрое.

Сейчас в украинском обществе сформировался новый консенсус относительно почитания жертв Второй мировой войны:

62% опрошенных выступают за празднование Дня памяти и примирения 8 мая;

22% остаются поклонниками празднования 9 мая;

6% считают целесообразным отмечать обе даты.

Как отмечают в КМИС, резкое снижение значимости 9 мая в последующие годы будет только усиливаться. Это связано с переосмыслением исторической памяти и желанием украинцев дистанцироваться от российских нарративов из-за продолжения агрессии РФ.

