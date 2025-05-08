Щоб справді “ніколи знову”, РФ має радикально змінитись – Зеленський

Щоб настав справжній мир, Росія має радикально змінитись, інакше змінюватись доведеться всьому світу, як це було 80 років тому.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у заяві, зробленій 8 травня з Хрещатику з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Звернення Зеленського у День пам’яті та перемоги над нацизмом

– Кожен із нас хоче, щоб настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це і розуміємо, що для цього потрібно. Або Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись доведеться світу, як він зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно, що умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися – разом, силою, тиском, на полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі – усюди, де це тільки можливо. Щоб справді “ніколи знову”. Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію Росії, – наголосив глава держави.

Показуючи життя у центрі Києва, Зеленський звернув увагу на різницю у відзначенні перемоги над нацизмом в Україні та Росії, зауваживши, що цю різницю Москва показує кожного 9 травня – “різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі”.

Зараз дивляться

– Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою “Можем повторить”. Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив, – сказав президент.

За його словами, 9 травня у Москві про звірства нацистів говоритиме організатор братських могил у Бучі, а про блокаду Ленінграда – ті, хто влаштував блокаду Маріуполя.

– Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав Прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні, – наголосив Зеленський.

Водночас Україна, як зауважив глава держави, не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів і понад 8 млн українців загинули в цій боротьбі. Вже сьогодні майже кожна українська родина має героя, який боровся чи бореться з новим злом.

– І ось це дуже важливе місце – місце пам’яті – показує, чому це життя є, і чому Україна жива, і чому вона така сильна, і як наші люди цінують своїх героїв. Колись тут була лише табличка, просто листочок А4, і був напис: “Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія”. Зараз тут місце народної пам’яті…. І це ще один доказ прірви між нами та злом. Для них ідол – дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої – герої серед нас, – додав президент, стоячи на Хрещатику.

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