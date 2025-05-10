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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Турция готова контролировать прекращение огня в Украине — Anadolu

Хакан Фідан
Фото: Getty Images

Турция готова контролировать режим 30-дневного прекращения огня в Украине, если он будет установлен.

Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции.

Турция готова контролировать временное прекращение огня

10 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан присоединился к онлайн-встрече Коалиции желающих. Он подтвердил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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— Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен, — отметило агентство.

Выступая от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр подтвердил, что Анкара поддерживает введение безусловного прекращения огня и все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

Встреча Коалиции желающих 10 мая: что известно

В субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве состоялась встреча лидеров стран Коалиции желающих.

В столицу Украины прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

После переговоров украинский президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами провел телефонный разговор президентом США Дональдом Трампом.

Как заявил министр иностранных дел, Украина вместе с союзниками поддерживает полное безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море сроком минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

По результатам встречи Макрон сообщил о готовности Соединенных Штатов и партнеров осуществлять контроль 30-дневного прекращения огня.

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Источник: Anadolu
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