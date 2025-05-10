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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Макрон оголосив про готовність США і партнерів моніторити припинення вогню в Україні

Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про готовність США і партнерів брати участь у моніторингу припинення вогню в Україні.

Про це він сказав на пресконференції за результатами зустрічі Коаліції охочих.

Макрон розповів про моніторинг припинення вогню в Україні

Президент Франції повідомив, що контролювати 30-денне припинення вогню в Україні насамперед будуть Сполучені Штати, до цього процесу можуть залучити й інших партнерів.

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За словами Макрона, понад 30 країн підтримують ідею аби з понеділка, 12 травня, за жодних умов розпочалося припинення вогню на суходолі, морі та в повітрі.

– І також із моніторингом, який головним (чином – Ред.) забезпечуватимуть американці, але всі (партнери – Ред.) братимуть участь, – пояснив він.

Макрон пояснив, що таке перемир’я дасть можливість “негайно ж” перейти до перемовин щодо відновлення інфраструктури та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Коаліції охочих у Києві. Після зустрічі Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц і Дональд Туск зателефонували Дональду Трампу й обговорили мирні зусилля.

За результатами розмови в МЗС України повідомили, що наша країна та її союзники готові до безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Залишається дочекатися відповіді від Росії.

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Еммануель Макрон

Джерело: Офіс президента
Європа, Війна в Україні, Еммануель Макрон, Російська агресія, США, Франція
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