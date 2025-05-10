Давление на РФ в случае отказа прекратить огонь будет усилено — Коалиция желающих

Представители Коалиции желающих готовы усилить давление на Россию, если кремлевский диктатор откажется от прекращения огня на 30 дней.

Об этом заявили лидеры стран Коалиции желающих на пресс-конференции в Киеве.

Реакция коалиции желающих в случае отказа РФ прекратить огонь

Как отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, все члены ЕС и представители Коалиции желающих готовы ужесточить санкции против РФ, если та не пойдет на 30-дневное перемирие.

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— Если Россия откажется от прекращения огня, которое стало бы основой для переговоров, которые могут начаться сразу, в таком случае мы продолжим защищать Украину, мы продолжим наращивать давление против России, — сказал он.

Он отметил, что почти все члены ЕС и представители Коалиции готовы наложить санкции, если РФ не примет их инициативу.

— Мы все работаем для того, чтобы Россия наконец-то согласилась на прекращение огня, а не выдвигала какие-то условия, снова и снова, — сказал он.

Такую же позицию подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который отметил, что есть риск, что Путин не пойдет на прекращение огня, а снова начнет выдвигать какие-то условия.

— Если такое произойдет, мы объединены в нашем ответе в том, что касается санкций, вдобавок к тем санкциям, которые уже были приняты, — отметил он.

По его словам, на данный момент есть абсолютное единство среди многих стран по всему миру, включая Соединенные Штаты, что должно наступить это тридцатидневное безусловное прекращение огня.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что отказ от предложения 30-дневного прекращения огня со стороны РФ будет рассматриваться как обманчивый маневр.

– Все, что будет отговорками, чтобы не переходить в режим прекращения огня – это будет просто рассматриваться как обманчивый маневр, – отметил он.

Реакция РФ на решение Коалиции желающих

Уже первый намек со стороны Кремля относительно того, что РФ не пойдет на безусловное прекращение огня прозвучал. Москва после того, как европейские лидеры поддержали план США по 30-дневному прекращению огня, обвинила страны Европы в противоречивых и конфронтационных заявлениях, сообщило информационное агентство Интерфакс.

Также ранее в интервью ABC News Песков заявил, что Россия потребует прекращения поставок оружия США и Европы в Украину на время любого потенциального прекращения огня.

На что Стармер и Макрон откинули требования Путина прекратить военную помощь Украине для 30-дневного прекращения огня.

– За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня. А мы подчеркиваем на важности безусловного прекращения огня. Мы откидываем любые предложения дополнительных условий, – сказал Стармер.

Макрон подчеркнул, что никакие предварительные условия России по прекращению поставок оружия Украине не будут рассматриваться.

— Должны быть четкими: если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усилением поддержки Украины, — сказал президент Франции.

Напомним, сегодня Украина вместе с Европой заявили о готовности прекратить огонь с 12 мая. По словам Макрона, речь идет о безусловном прекращении огня на земле, море, небо. Он отметил, что это должно быть прекращение огня с возможностью продолжения, с возможностью мониторинга, с возможностью разведения сил вокруг линии контроля.

После этого лидеры пяти стран отчитались президенту США Дональду Трампу, что прекращение огня должно быть безусловным. Также они отметили, что теперь ответ за Россией.

Фото: Эммануэль Макрон

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