Туреччина готова контролювати припинення вогню в Україні – Anadolu

Туреччина готова контролювати режим 30-денного припинення вогню в Україні, якщо його буде встановлено.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

Туреччина готова контролювати тимчасове припинення вогню

10 травня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан приєднався до онлайн-зустрічі Коаліції охочих. Він підтвердив, що Анкара підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

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– Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов’язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлено, – зазначило агентство.

Виступаючи від імені президента Реджепа Таїпа Ердогана, міністр підтвердив, що Анкара підтримує введення безумовного припинення вогню і всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня: що відомо

У суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн Коаліції охочих.

До столиці України прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск і Великої Британії Кір Стармер, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після переговорів український президент Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Як заявив міністр закордонних справ, Україна разом із союзниками підтримує повне безумовне припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі терміном щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

За результатами зустрічі Макрон повідомив про готовність Сполучених Штатів і партнерів здійснювати контроль 30-денного припинення вогню.

Джерело : Anadolu

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