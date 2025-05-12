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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Движение грузовиков через Ягодин — Дорогуск могут ограничить на несколько месяцев: причина

Из-за протеста поляков может усложниться движение через ПП Ягодин-Дорогуск

Польские перевозчики планируют провести акцию протеста, которая может начаться уже сегодня, 12 мая, на пункте пропуска Дорогуск, что напротив украинского ПП Ягодин.

Об этом сообщила Госпогранслужба, ссылаясь на информацию, которая поступила от представителей Пограничной стражи Республики Польша.

Польские перевозчики готовятся к протестам на границе с Украиной

В случае начала протеста движение грузовых автомобилей через Ягодин — Дорогуск будет значительно замедлено, поскольку будут пропускать только одну фуру в час на въезд и один — на выезд.

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В то же время автобусы и грузовики с гуманитарной помощью будут проезжать без задержек.

По предварительной информации, протест может продолжаться в течение четырех месяцев.

В Госпогранслужбе призвали водителей грузовых автомобилей учитывать информацию о возможном начале акции протеста при планировании пересечения границы через пункт пропуска Ягодин — Дорогуск.

Пограничники обещают информировать об изменениях на этом направлении.

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Источник: Государственная пограничная служба

Фото: Госпогранслужба

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