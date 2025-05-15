Более €100 млн: Минфин оценил стоимость восстановления защитной арки Чернобыльской АЭС

Министерство финансов Украины объявило стоимость восстановления защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС — расходы на ремонт конфайнмента могут превысить €100 млн.

Новый уровень защиты ЧАЭС

В условиях войны в Украине ракетные обстрелы и атаки вражеских беспилотников приводят к новым повреждениям ЧАЭС, которые требуют экстренного вмешательства, дополнительных ресурсов и времени.

В частности, последствия удара в феврале продемонстрировали, что международная ядерная безопасность не может больше базироваться только на инженерных решениях — нужен новый уровень защиты.

Сейчас смотрят

— Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит пока доступные ресурсы, — отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

По предварительным оценкам экспертов, общие расходы на полное восстановление нового безопасного конфайнмента могут превысить €100 млн.

По состоянию на май на счетах Чернобыльского фонда аккумулировано более €19 млн, однако для масштабного ремонта этих средств недостаточно.

Вклад Франции — €10 млн

На восстановление защитной арки Чернобыльской АЭС Франция выделила €10 млн.

Указанные средства позволят в дальнейшем финансировать ремонт укрытия над четвертым энергоблоком.

Ольга Зыкова выразила благодарность Франции за этот вклад, подчеркнув, что это не только техническая помощь, но и стратегическая солидарность.

Она также подчеркнула необходимость создания новой системы долговременной безопасности для ЧАЭС, включая модернизацию инфраструктуры и международное финансирование.

Ведь это не локальная проблема, а вопрос глобальной ядерной стабильности, которая требует долгосрочных решений.

Источник : Минфин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.