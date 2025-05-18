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Музеи Украины, которые точно вас удивят: куда пойти в Международный день музеев 2025

Міжнародний день музеїв 2025
Фото: Pixabay

18 мая мир отмечает Международный день музеев — ежегодный праздник, учрежденный в 1977 году Международным советом музеев для акцента на важной роли этих учреждений в культурном обмене и сохранении наследия.

Для Украины, что более десятилетия противостоит российской агрессии, этот день приобретает особое значение. С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО зафиксировала повреждения 485 культурных объектов, среди которых 34 музея.

Международный день музеев в Украине — работа во время войны

Несмотря на опасность, многие украинские музеи продолжают свою работу, адаптируясь к новым реалиям. Предлагаем вам подборку интересных заведений, которые можно посетить прямо сейчас.

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  • Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне (Киев)

Один из крупнейших музеев страны, рассказывающий о событиях Второй мировой войны и в частности о ее украинском измерении.

  • Музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово (Киев)

Музей под открытым небом, который демонстрирует традиционное украинское жилье и быт.

  • Национальный музей истории Украины (Киев)

Экспозиции охватывают периоды от древнейших времен до современности, включая события российско-украинской войны.

  • Музей Голодомора (Киев)

Здесь проводят экскурсии и образовательные мероприятия, подчеркивая важность исторической памяти.

  • Львовский исторический музей (Львов)

Один из старейших музеев Украины, с богатой коллекцией артефактов, охватывающих историю города и региона. Его экспозиции расположены в десяти зданиях.

Оригинальные музеи Украины, которые стоит посетить

Кроме больших национальных музеев, в Украине есть немало оригинальных и интерактивных заведений, которые продолжают работать несмотря на войну.

  • Музей воды (Киев) — расположенный в исторической водонапорной башне учреждение предлагает интерактивные экспозиции о важности водных ресурсов и их сохранения.
  • Музей науки (Львов) — интерактивное пространство, где посетителям разрешено не только осматривать экспонаты, но и непосредственно взаимодействовать с ними. Здесь можно самостоятельно проводить опыты, запускать механизмы и изучать законы природы и достижения современной науки в увлекательной форме.
  • Victoria Museum (Киев) — первый в Украине музей костюма и стиля, посвященный европейской моде викторианской эпохи (1850-1920). Музей расположен в отреставрированном особняке конца XIX века.

Это лишь небольшая часть заведений, которые можно посетить в Международный день музеев 2025. Не забывайте, что каждый визит в музей во время войны — это вклад в сохранение нашей истории и идентичности.

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Музеї Києва, Музей
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