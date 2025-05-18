Музеї України, які точно вас здивують: куди піти у Міжнародний день музеїв 2025
18 травня світ відзначає Міжнародний день музеїв – щорічне свято, започатковане у 1977 році Міжнародною радою музеїв для підкреслення важливої ролі цих закладів у культурному обміні та збереженні спадщини.
Для України, що понад десятиліття протистоїть російській агресії, цей день набуває особливого значення. З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження 485 культурних об’єктів, серед яких 34 музеї.
Міжнародний день музеїв в України – робота під час війни
Попри небезпеку, багато українських музеїв продовжують свою роботу, адаптуючись до нових реалій. Пропонуємо вам підбірку цікавих закладів, які можна відвідати просто зараз.
- Національний музей історії України у Другій світовій війні (Київ)
Один із найбільших музеїв країни, що розповідає про події Другої світової війни та зокрема про її український вимір.
- Музей народної архітектури та побуту України в Пирогові (Київ)
Музей просто неба, який демонструє традиційне українське житло та побут.
- Національний музей історії України (Київ)
Експозиції охоплюють періоди від найдавніших часів до сучасності, включаючи події російсько-української війни.
- Музей Голодомору (Київ)
Тут проводять екскурсії та освітні заходи, наголошуючи на важливості історичної пам’яті.
- Львівський історичний музей (Львів)
Один із найстаріших музеїв України, з багатою колекцією артефактів, що охоплюють історію міста та регіону. Його експозиції розташовані у десяти будівлях.
Оригінальні музеї України, які варто відвідати
Окрім великих національних музеїв, в Україні є чимало оригінальних та інтерактивних закладів, які продовжують працювати попри війну.
- Музей води (Київ) – розташований в історичній водонапірній башті заклад пропонує інтерактивні експозиції про важливість водних ресурсів та їхнього збереження.
- Музей науки (Львів) – інтерактивний простір, де відвідувачам дозволено не лише оглядати експонати, а й безпосередньо взаємодіяти з ними. Тут можна самостійно проводити досліди, запускати механізми та вивчати закони природи й досягнення сучасної науки у захопливій формі.
- Victoria Museum (Київ) – перший в Україні музей костюма та стилю, присвячений європейській моді вікторіанської епохи (1850–1920). Музей розташований у відреставрованому особняку кінця XIX століття.
Це лише невеличка частина закладів, що можна відвідати у Міжнародний день музеїв 2025. Не забувайте, що кожен візит до музею під час війни – це внесок у збереження нашої історії та ідентичності.