Музеї України, які точно вас здивують: куди піти у Міжнародний день музеїв 2025

18 травня світ відзначає Міжнародний день музеїв – щорічне свято, започатковане у 1977 році Міжнародною радою музеїв для підкреслення важливої ролі цих закладів у культурному обміні та збереженні спадщини.

Для України, що понад десятиліття протистоїть російській агресії, цей день набуває особливого значення. З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження 485 культурних об’єктів, серед яких 34 музеї.

Міжнародний день музеїв в України – робота під час війни

Попри небезпеку, багато українських музеїв продовжують свою роботу, адаптуючись до нових реалій. Пропонуємо вам підбірку цікавих закладів, які можна відвідати просто зараз.

Зараз дивляться

Національний музей історії України у Другій світовій війні (Київ)

Один із найбільших музеїв країни, що розповідає про події Другої світової війни та зокрема про її український вимір.

Музей народної архітектури та побуту України в Пирогові (Київ)

Музей просто неба, який демонструє традиційне українське житло та побут.

Національний музей історії України (Київ)

Експозиції охоплюють періоди від найдавніших часів до сучасності, включаючи події російсько-української війни.

Музей Голодомору (Київ)

Тут проводять екскурсії та освітні заходи, наголошуючи на важливості історичної пам’яті.

Львівський історичний музей (Львів)

Один із найстаріших музеїв України, з багатою колекцією артефактів, що охоплюють історію міста та регіону. Його експозиції розташовані у десяти будівлях.

Оригінальні музеї України, які варто відвідати

Окрім великих національних музеїв, в Україні є чимало оригінальних та інтерактивних закладів, які продовжують працювати попри війну.

Музей води (Київ) – розташований в історичній водонапірній башті заклад пропонує інтерактивні експозиції про важливість водних ресурсів та їхнього збереження.

Музей науки (Львів) – інтерактивний простір, де відвідувачам дозволено не лише оглядати експонати, а й безпосередньо взаємодіяти з ними. Тут можна самостійно проводити досліди, запускати механізми та вивчати закони природи й досягнення сучасної науки у захопливій формі.

Victoria Museum (Київ) – перший в Україні музей костюма та стилю, присвячений європейській моді вікторіанської епохи (1850–1920). Музей розташований у відреставрованому особняку кінця XIX століття.

Це лише невеличка частина закладів, що можна відвідати у Міжнародний день музеїв 2025. Не забувайте, що кожен візит до музею під час війни – це внесок у збереження нашої історії та ідентичності.

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