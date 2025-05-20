В дроны Shahed устанавливают новые комбинированные боевые части на 90 кг: детали

В российские дроны типа Shahed-136 начали устанавливать два новых вида боевых частей комбинированного типа. Одну производят в России, другую — в Иране. Они имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.

Об этом сообщает издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники и полученные фото и описание этого нового оснащения беспилотников.

В Shahed начали устанавливать новые боевые части

Отмечается, что новая 90 кг боевая часть, которую производят россияне, имеет индекс КОФЗБЧ — кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательная.

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При этом взрывчатое вещество не претерпело изменений — ТГФ-35П2 — тротил и флегматизированный гексоген, как и в 50-кг ОФЗБЧ-50, которая не имела кумулятивного эффекта.

Эффект воспламенения обеспечивается благодаря порошковой смеси гидридов металлов, способных развивать температуру горения до 3 500 °C.

Издание отмечает, что с зимы прошлого года армия РФ использует похожую комбинированную боевую часть кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательного действия, которая имеет маркировку БСТ-52. Но ее вес около 50 кг.

Обновленная боевая часть иранского производства весит 90 кг и сочетает кумулятивное, осколочно-фугасное и фугасное действия, не содержа зажигательных компонентов.

В качестве взрывчатого вещества используется состав на основе октогена с добавлением алюминия, а детонация осуществляется через промежуточный детонатор в виде шашек гексогена.

Применение иранских боевых частей свидетельствует о тесном и активном сотрудничестве Москвы и Тегерана в сфере производства Shahed-136, которое продолжается, несмотря на то, что в России налажено локальное изготовление этих дронов на двух заводах — Алабуга в Татарстане и Купол в Ижевске.

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