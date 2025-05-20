У дрони Shahed встановлюють нові комбіновані бойові частини на 90 кг: деталі

У російські дрони типу Shahed-136 почали встановлювати два нових види бойових частин комбінованого типу. Одну виробляють у Росії, іншу – в Ірані. Вони мають збільшену вагу зі стандартних 50 кг до 90 кг.

Про це повідомляє видання Defense Express, посилаючись на власні джерела та отримані фото й опис цього нового оснащення безпілотників.

У Shahed почали встановлювати нові бойові частини

Зазначається, що нова 90-кг бойова частина, яку виробляють росіяни, має індекс КОФЗБЧ – кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальна.

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При цьому вибухова речовина не зазнала змін – ТГФ-35П2 – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту.

Ефект займання забезпечується завдяки порошковій суміші гідридів металів, здатних розвивати температуру горіння до 3 500 °C.

Видання зазначає, що з зими минулого року армія РФ використовує схожу комбіновану бойову частину кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної дії, яка має маркування БСТ-52. Але її вага близько 50 кг.

Оновлена бойова частина іранського виробництва важить 90 кг і поєднує кумулятивну, уламкову та фугасну дії, не містячи запалювальних компонентів.

Як вибухова речовина використовується склад на основі октогену з додаванням алюмінію, а детонація здійснюється через проміжний детонатор у вигляді шашок гексогену.

Застосування іранських бойових частин свідчить про тісну та активну співпрацю Москви і Тегерана у сфері виробництва Shahed-136, яка триває, попри те, що в Росії налагоджено локальне виготовлення цих дронів на двох заводах — Алабуга в Татарстані та Купол в Іжевську.

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