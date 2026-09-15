Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении Пхеньяна расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он также выразил уверенность в победе страны-агрессора в войне против Украины.

Об этом говорится в обращении Ким Чен Ына к российскому диктатору Владимиру Путину, сообщают северокорейские государственные медиа.

Ким Чен Ын об углублении отношений с РФ

Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной основания КНДР, которую Северная Корея отмечала 9 сентября. В ответ лидер КНДР заявил, что Пхеньян намерена развивать отношения с Москвой на основе дружбы, взаимопомощи и союзнических отношений.

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Ким Чен Ын также заверил Путина в своей неизменной поддержке и заявил, что убежден в победе России в нынешней “священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости”.

Отдельно северокорейский лидер передал поздравительное сообщение президенту Китая Си Цзиньпину. В нем он отметил готовность Пхеньяна вместе с Пекином развивать традиционную дружбу и продвигать общее социалистическое дело.

Напомним, что в 2024 году Пхеньян направил своих военных для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Москва и Пхеньян углубили военное партнерство после заключения договора о взаимной обороне.

8 августа Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 тыс. до 50 тыс. военнослужащих из КНДР.

Источник : Reuters

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