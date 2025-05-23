Украина получила от Испании подтверждение о смерти Портнова — Сибига

Украинский МИД получил официальное подтверждение от испанской стороны о гибели Андрея Портнова, бывшего украинского политика и советника беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Подтверждение смерти Портнова

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что МИД получил официальную информацию о смерти Андрея Портнова. Сейчас все необходимые органы уведомлены для дальнейшего реагирования.

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— Поскольку он был гражданином Украины, то к нам поступила соответствующая официальная, формальная информация испанской стороны. Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют времени, чтобы быть обнародованными — имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства, — сказал Сибига во время общения с журналистами.

Кроме того, издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что Андрей Портнов за несколько дней до своей гибели в Мадриде находился в Украине и встречался с высшими должностными лицами, ответственными за работу правоохранительных органов.

Так, по информации источников, Андрей Портнов якобы находился в Украине 17-18 мая.

Убийство Андрея Портнова

21 мая в пригороде Мадрида застрелили Андрея Портнова. Инцидент произошел, когда мужчина отвозил своих детей в школу. По информации испанских СМИ, у ворот школы Портнова ждал мужчина на мотоцикле.

Впоследствии стало известно, что в Испании засекретили расследование по делу об убийстве первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Испанское издание El Mundo взяло комментарии у работников школы, родителей и очевидцев, которые находились поблизости в момент, когда застрелили Портнова.

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