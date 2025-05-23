Україна отримала від Іспанії підтвердження про смерть Портнова – Сибіга

Українське МЗС отримало офіційне підтвердження від іспанської сторони про загибель Андрія Портнова, колишнього українського політика та радника експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Підтвердження смерті Портнова

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що МЗС отримало офіційну інформацію про смерть Андрія Портнова. Зараз усі необхідні органи повідомлені для подальшого реагування.

Зараз дивляться

– Оскільки він був громадянином України, то до нас надійшла відповідна офіційна, формальна інформація іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають часу, щоб бути оприлюдненими – маю на увазі з іспанської сторони. Ми володіємо цією інформацією про факт вбивства, – сказав Сибіга під час спілкування з журналістами.

Окрім того, видання Українська правда із посиланням на власні джерела повідомила, що Андрій Портнов за кілька днів до своєї загибелі у Мадриді перебував в Україні і зустрічався з вищими посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Так, за інформацією джерел, Андрій Портнов нібито знаходився в Україні 17-18 травня.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня у передмісті Мадрида застрелили Андрія Портнова. Інцидент стався, коли чоловік відвозив своїх дітей до школи. За інформацією іспанських ЗМІ, біля воріт школи на Портнова чекав чоловік на мотоциклі.

Згодом стало відомо, що в Іспанії засекретити розслідування у справі про вбивство першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

Іспанське видання El Mundo взяло коментарі у працівників школи, батьків та очевидців, які перебували поблизу в момент, коли застрелили Портнова.

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