Україна завдяки Курській операції поповнила обмінний фонд майже на 1000 осіб – Генштаб

За час проведення Силами оборони наступальної операції у Курській області, яка була розпочата у серпні минулого року, наші військові поповнили “обмінний фонд” майже на 1000 осіб.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

– Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють “обмінний фонд” російськими солдатами та офіцерами, – йдеться у повідомленні.

Скільки військових РФ було взято в полон на Курщині

У Генштабі зауважили, що найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція.

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– Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ, – сказано у публікації.

Крім того, у відомстві наголосили, що Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області.

Нагадаємо, що між Україною та Росією завершився обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Він тривав протягом декількох днів та проходив у три етапи.

Так, 23 травня в межах першого етапу обміну полоненими 1000 на 1000 додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних громадян. 24 травня, вдалося звільнити 307 захисників, а 25 травня – ще 303 полонених.

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