Обмен пленными, самая большая атака на Украину и окно возможностей: главные события недели

На данный момент идет подготовка к следующему раунду переговоров между Украиной и Россией и, поскольку теперь на повестке дня не просто прекращение огня, а завершение войны, есть риски, что переговорный процесс может затянуться, о чем Фактам ICTV и рассказал политолог Владимир Фесенко.

Также он проанализировал мирные усилия в контексте обмена в формате 1000 на 1000 и телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом с главой нашего государства Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, несмотря на то, что по большому счету, как говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с начала этого года линия фронта стабилизировалась и продвижения более-менее существенного со стороны РФ нет, наблюдается активизация российских войск по всей линии фронта. Это является признаком наступления, которое страна-агрессор анонсировала еще осенью прошлого года.

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Какова сейчас ситуация на основных направлениях — Фактам ICTV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

О фронте и главных событиях недели на международной арене в контексте войны — читайте в материале далее.

Ситуация на Херсонщине и на Запорожье

На Херсонском и Запорожском направлениях, которые можно обобщить, как южное, находится российская группировка Днепр. Там ситуация сложная, но ее полностью контролируют наши подразделения. Как отметил командир 30 корпуса морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Делятицкий, враг продолжает пытаться закрепиться в островной зоне Днепра и выбить наших защитников с позиций на левом берегу, но не имеет успеха.

Если говорить о характере боевых действий на Херсонщине, то там нет интенсивных боестолкновений пехоты, зато враг массово применяет ударные БпЛА различных типов. В среднем в течение недели фиксируется около 1 700-1 800 применений таких беспилотников, в зависимости от погодных условий эта цифра может меняться.

— Почти 30% применений приходится именно на Херсонскую территориальную громаду, а страдают от этого преимущественно гражданские, которые проживают в областном центре и его пригороде, — отметил Делятицкий.

Таким образом, на Херсонщине враг активно применяет FPV-дроны и КАБы, делает ставки на малые группы для рейдов на острова. Также прослеживается заметный рост обстрелов жилых кварталов Херсона, Берислава и Антоновки.

К тому же, на этой неделе представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска ведут активные боевые действия, пытаясь вытеснить Силы обороны Украины из района Антоновских мостов и установить контроль над ключевыми островами в дельте Днепра — Забич, Нестрига и Козулиский в южной части островной зоны.

— Противник хочет создать плацдарм для высадки на правый берег Днепра, однако все попытки пока безуспешны, — заявил Волошин.

Спикер подчеркнул, что оккупанты и в дальнейшем будут активно действовать в этом районе, поскольку собрали достаточно сил, чтобы поддерживать ежедневную интенсивность боевых действий.

Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, такая активизация противника обусловлена погодными условиями, в частности, потеплением.

— Оккупанты пытаются захватить острова, сделать там небольшие базы, некие схроны, где можно хранить преимущественно патроны, еду, воду. Это делается для того, чтобы потом форсировать, например, реку, чтобы была возможность быстрее перемещаться, осуществлять маневры, — добавил он.

Но такие попытки не означают, что что-то существенно изменилось — что мы оказались в большей, чем были полгода или год назад, опасности, поскольку силы и средства россиян с тех пор остались на том же уровне.

— Они способны мобилизовать примерно такое же количество людей, которое мы ежемесячно уничтожаем. Так же и с техникой. Они не могут столько поставлять техники, сколько мы выводим из строя. Поэтому, резюмируя, если не увеличилось количество живой силы и техники, то за счет чего они могут достичь каких-то существенных успехов, вот их у них и нет — объясняет военный эксперт.

Покровское направление: что там происходит

Покровское направление остается самым активным в плане боевых действий — от трети до половины боевых действий происходят непосредственно там. На этой неделе, как отмечает Алексей Гетьман и свидетельствуют данные DeepState, оккупанты продвинулись на дороге Покровск – Константиновка.

— Однако стоит заметить, что это результат почти за полгода боевых действий, и это точно нельзя считать успехом врага, — говорит эксперт.

Таким образом, на данный момент никаких существенных прорывов даже на самом горячем направлении у РФ нет, а линия фронта более-менее стабилизирована.

Обстановка на Днепропетровщине

Российские военные пытаются зайти в Днепропетровскую область на несколько десятков, может, сотен метров. По словам военного эксперта, эти места — чистое поле, там вырыты траншеи, а наши военные — каждые полметра.

— Замечу, что этот участок фронта не является приоритетным для российского наступления, поэтому нет никакого смысла размещать там десятки или сотни наших военных. Поэтому вполне вероятно, что оккупанты могут группой 5-10 человек прийти на административную территорию Днепропетровской области, зайти на несколько десятков или сотен метров. Мы это увидим, у нас там разведка дронами, и уничтожим, — говорит Алексей Гетьман.

Однако здесь возникает другая угроза — Кремль стремится использовать месседжи о заходе на территорию Днепропетровщины в своих пропагандистских целях, мол, их войска уже и в этом регионе. Но стоит заметить, что границу между Днепропетровской и Донецкой областями можно обозначить только на карте.

— Попробуйте в поле где-то увидеть, где эти границы проходят. Поэтому военные не ориентируются на политические карты, разве что, когда речь идет о государственных границах.

Военные ориентируются на рельеф местности и максимально используют его для того, чтобы либо проводить наступательные действия, либо осуществлять действия в обороне, — говорит Алексей Гетьман.

Таким образом, стоит учитывать, что информация об угрозе для Днепропетровской области ничто иное, как российское ИПСО, которое запускает Кремль. И важно не подхватывать и не раскручивать подобные нарративы РФ, ведь они являются информационной составляющей гибридной войны врага против Украины.

Ситуация на Курщине

На этой неделе российские пропагандисты сообщили, что на территории Курской области завершились боевые действия. Эту информацию опровергли в Генеральном штабе Украины, отметив, что “операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается”.

Там добавили, что наши защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику, несмотря на сложные условия.

Как отметил Алексей Гетьман, у Теткино на Курщине находится часть наших войск и продолжаются боевые действия.

— Наши бойцы ведут там боевые действия для того, чтобы заставить врага держать на этом направлении относительно большое количество своих войск. Это военная составляющая этой операции. То есть если не удается остановить войну, то по крайней мере надо перенести ее на территорию РФ, — добавил военный эксперт.

А политической составляющей важности пребывания наших военных на Курщине является сильная позиция на переговорах о 30-дневном перемирии.

— Потому что если россияне говорят, давайте зафиксируемся там, где находимся, то что, нам зафиксироваться на Белгородщине и на Курщине? — говорит эксперт.

Харьковщина и наступление РФ

Есть все признаки того, что РФ готовит наступательные действия в сторону Харькова, другой информации пока нет, говорит Алексей Гетьман. В целом наступательные действия на Харьковском направлении, как и на других, уже идут.

— Только они не афишируют наступление, не декларируют его, а продолжают политику запугивания, что типа вот-вот оно начнется. Хотя оно фактически уже идет без официального заявления РФ об этом. И избегает враг таких заявлений из-за сразу возникшего вопроса: “Где успехи наступления?” — говорит военный эксперт.

В дальнейшем можно ожидать, что по всей линии фронта активность боевых действий усилится, однако постоянно поддерживать высокую интенсивность на больших отрезках фронта у РФ ресурса нет.

А когда Россия усиливает военные действия, Украине нужно ставить вопрос о возобновлении поставок американского оружия, отмечает политолог Владимир Фесенко.

— Это важно не только в контексте усиления украинской обороноспособности, но и является сигналом россиянам, что у них не будет одностороннего преимущества, что они не смогут выиграть эту войну, — говорит политолог.

И самый важный здесь сигнал, что именно США и Европа не позволят России победить.

Дальнейшие шаги в мирном процессе

После встречи в Стамбуле 16 мая, которая стала первыми переговорами с глазу на глаз между Россией и Украиной после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года идет активная подготовка следующего раунда переговоров.

И одним из главных событий недели в рамках мирного процесса стали разговоры главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также главы Штатов с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. И то, что сначала состоялся диалог с главой нашего государства, а потом уже с Путиным, и после этого Трамп снова набрал Зеленского, также является важным моментом. Это означает, что Штаты держат Украину в курсе переговорного процесса.

— Как писали некоторые СМИ, во время первого разговора Трампа с Зеленским глава Штатов спросил нашего президента, какие вопросы надо задать Путину, о чем надо договариваться с кремлевским диктатором. И в любом случае хорошо, что американцы этим интересуются. Было бы гораздо хуже, если бы США игнорировали Украину в контексте своих переговоров с Путиным, — добавляет политолог.

В целом разговоры между главами государства, по словам Владимира Фесенко, подтвердили, что будут прямые переговоры между Украиной и Россией.

— Ну, похоже, что речь идет о перезагрузке переговоров, потому что переговоры, которые были в Стамбуле, зашли в тупик. Собственно, именно поэтому понадобился разговор Трампа и Путина, чтобы повлиять на переговорный процесс.

Окно возможностей для переговоров даже стало больше, однако вероятность завершения войны, она, скорее, отдаляется. Хорошо, что США понимают, что мы должны быть в переговорном процессе, не забывают о нас, я бы даже сказал, вынуждены не забывать, поскольку мы на этом настаиваем, — добавляет политолог.

И чтобы не останавливаться в переговорном процессе, отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, нужны два следующих шага — обмен пленными в формате 1000 на 1000 и определение места для следующей встречи с представителями РФ.

Относительно второго шага пока до сих пор не понятно, где должны состояться следующие переговоры, когда именно, какой будет их уровень и формат.

На данный момент, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина готовит военную основу дипломатии к следующей технической встрече с российской стороной. Прилагаются усилия, чтобы будущие переговоры состоялись как можно быстрее.

Однако, отмечает политолог, если раньше речь шла только о прекращении огня, то сейчас об окончании войны. И это указывает на то, что война не прекращается, а будет продолжаться, как минимум еще некоторое время.

— Понятно, что именно в рамках определения условий завершения войны между Украиной и Россией есть принципиальные противоречия. И некоторые из них просто непримиримые, например, вопрос о статусе оккупированных территорий. А это в свою очередь ведет к затягиванию переговорного процесса, что и является стратегией России, — отмечает политолог.

Таким образом, по мнению политолога, есть риск, что эти переговоры могут длиться месяцами и даже годами.

Обмен пленными и обстрел Киева

В контексте первого шага, который озвучил Ермак, сейчас между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Он продолжался на протяжении нескольких дней и проходил в несколько этапов.

Так, 23 мая в рамках первого этапа обмена пленными 1000 на 1000 домой вернулись 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских граждан.

А перед этим, 24 мая, удалось освободить 307 защитников, а 25 мая — еще 303 пленных.

Как отметил командир 1 корпуса Азов Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), среди тех, кого вернули из плена, нет ни одного бойца Азова. В свою очередь писатель и бывший пленник Изоляции Станислав Асеев отметил, что среди освобожденных из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет.

Заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, почему среди освобожденных из плена не было азовцев, отметив, что обмен пленнымми между РФ та Украиной происходил на основе “взаимных списков”, и именно российская сторона определяла, кого готова передать нашей стране, а украинская сторона формировала свой список.

— Мы не знаем точно, с какой стороны поступила инициатива по обмену, однако то, что это самый большой обмен — это факт и может указывать, что именно США этому поспособствовали. Нужен был положительный знак сдвига мирного процесса. И то, что Трамп 23 мая написал первым об обмене, тоже неслучайно. Это свидетельствуют о том, что, хотя американцы и в некоторой степени отходят от переговорного процесса, они его контролируют. Они подталкивают переговоры, — говорит Фесенко.

Этот обмен, и об этом говорил Дональд Трамп, демонстрирует то, что переговорный процесс идет в правильном направлении. И как заявил президент США, это может быть признаком того, что дальше будет что-то большее. Этим самым он, скорее всего, намекнул именно на завершение войны.

— Но это Трамп, он всегда преувеличивает, выдает желаемое за действительное, но в тоже время это свидетельство того, США, несмотря на свои угрозы выйти из переговорного процесса, остаются той стороной, которая определяет движение переговоров, — добавляет Фесенко.

Стоит заметить, что на фоне обмена пленными Россия совершила две массированные атаки на Украину в ночь на 24 мая и 25 мая, используя баллистические ракеты и дроны.

Основным направлением 24 мая стал Киев, а уже на следующий день под обстрелом оказались снова столица и область, Житомирская, Хмельницкая, Николаевская, Тернопольская, Черниговская, Сумская области, а также другие регионы.

Как пишет Sky News, главной целью атаки 24 мая, вероятно, было истощение украинской ПВО перед ракетными ударами.

— Дроны должны были заставить украинских защитников потратить значительную часть боеприпасов, чтобы сделать “окна” в обороне для дальнейших ударов баллистическими ракетами, — отметил военный аналитик Майкл Кларк.

То есть, сейчас получается некая парадоксальная ситуация — проходит самый большой обмен между Украиной и РФ и одновременно страна-агрессор массово атакует Украину, разговоров о переговорах стало больше, и стороны вышли на прямые переговоры, что действительно является качественно новым уровнем, а на линии фронта – российское наступление. Поэтому перспектива окончания войны пока выглядит достаточно туманной.

И США, хотя и остаются движущей силой переговоров, дистанцируются от мирных процессов, о чем свидетельствуют заявления Трампа, что он не хочет давить на Путина, в частности не собирается вводить санкции против РФ. А если этого не будет, то перспектива завершения войны ослабевает. И здесь Украина делает разумно и стратегически — работает с европейской стороной, давая свои предложения по давлению на РФ, что является важным процессом в окончании войны.

Важным моментом есть и то, что Украина сейчас формирует общую переговорную позицию с европейцами. А это значит, что мы не наедине с агрессором, у нас есть поддержка.

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