Есть признаки подготовки новой волны комбинированных атак на Украину – ЦПД

Как сообщил в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, Россия вероятно планирует новую волну комбинированных атак на территорию Украины. В русском информационном пространстве уже зафиксированы признаки таковой подготовки.

Намерения по эскалации

— К сожалению, из-за безнаказанности со стороны Запада Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы по подготовке повторных комбинированных ударов по Украине, – сказал он.

Он также обратил внимание на то, что в публичной риторике Кремля нет никаких намеков на завершение войны. Напротив, агрессор продолжает демонстрировать намерения по эскалации.

По словам Коваленко, сигналы о желании мира россияне транслируют исключительно на западную аудиторию, но не внутри страны.

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Активизация воздушных атак

Напомним, что в последние недели РФ активизировала воздушные атаки по украинским городам, используя дроны-камикадзе и ракеты разного типа. Комбинированные удары совмещают средства различной дальности и направлены как на военную, так и гражданскую инфраструктуру.

В течение ночной атаки на Украину , продолжавшейся с 20.40 24 мая до утра 25 мая, российские войска применили 367 средств воздушного нападения.

В конце концов, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Источник: Андрей Коваленко

Фото: ГСЧС

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