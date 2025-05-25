Є ознаки підготовки нової хвилі комбінованих атак на Україну – ЦПД

Як повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, Росія ймовірно планує нову хвилю комбінованих атак на територію України. У російському інформаційному просторі вже зафіксовано ознаки такої підготовки.

Наміри щодо ескалації

– На жаль, через безкарність із боку Заходу Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні в інформаційному полі росіян є сигнали щодо підготовки повторних комбінованих ударів по Україні, – сказав він.

Він також звернув увагу на те, що в публічній риториці Кремля немає жодних натяків на завершення війни. Навпаки, агресор продовжує демонструвати наміри щодо ескалації.

За словами Коваленка, сигнали про бажання миру росіяни транслюють виключно на західну аудиторію, але не всередині країни.

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Активізація повітряних атак

Нагадаємо, що останніми тижнями РФ активізувала повітряні атаки по українських містах, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. Комбіновані удари поєднують засоби різної дальності та спрямовані як на військову, так і цивільну інфраструктуру.

Протягом нічної атаки на Україну , що тривала з 20.40 24 травня до ранку 25 травня, російські війська застосували 367 засобів повітряного нападу.

Зрештою, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 45 крилатих ракет Х-101 і Калібр.

Джерело: Андрій Коваленко

Фото: ДСНС

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