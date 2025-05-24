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Валентина Летяк, редактор ленты
5 мин.

Обстрел Киева 24 мая: повреждены многоэтажки и ТРЦ, пострадали 15 человек

Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Тимур Ткаченко
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Тимур Ткаченко
Фото: Тимур Ткаченко
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня

В ночь на 24 мая Киев оказался под массированным обстрелом со стороны РФ — оккупанты атаковали ударными дронами и баллистикой. Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы, сейчас известно 15 пострадавших.

Ночная атака на Киев: что известно о последствиях

Первые взрывы в Киеве и пригороде прогремели еще вечером 23 мая, около 22:00, когда враг запустил первые ударные БПЛА — по ним работали силы ПВО.

А около 01:00 на столицу полетели баллистические ракеты и дроны одновременно. Воздушная тревога продолжалась до 05:10.

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По состоянию на утро 24 мая, по разным данным, которые приводят местные власти и ГСЧС, известно о по меньшей мере о 15 пострадавших и повреждениях в нескольких районах. Спасатели ликвидировали последствия атаки на Киев сразу на нескольких локациях.

Соломенский район

В результате атаки произошел пожар в квартирах на уровне 4-го и 5-го этажей пятиэтажного жилого дома, который уже ликвидирован.

Известно о семи пострадавшихо в возрасте от 35 до 63 лет — у них различные травмы. Также спасен мужчина, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в больницу.

Оболонский район

Повреждения зафиксированы по меньшей мере на четырех локациях. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах.

Также пострадал торговый центр, но без пожара, рассказал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Однако сильнее всего в Оболонском районе, по его словам, пострадала жилая многоэтажка — возгорание произошло на балконах с третьего по шестой этажи.

— Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА, — подчеркнул он.

Днепровский район

Обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки, где  пострадали супруги — мужчина и женщина 40 и 41 год.

Святошинский район

Вспыхнул масштабный пожар в одноэтажном нежилом здании, где хранились лакокрасочные материалы.

Возгорания зафиксированы также еще на нескольких локациях. Пожары уже локализованы, продолжается ликвидация отдельных очагов. Предварительно — без пострадавших.

Голосеевский район

Обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Здесь пострадал один человек и пять автомобилей.

Шевченковский район

Здесь также был пожар в нежилой застройке. По состоянию на утро возгорание локализовано.

В Нацполиции подтвердили, что в результате ночной атаки пострадали 15 человек, дронами и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также ТРЦ, учебное заведение, висм автомобилей и помещения котельной.

Работники полиции и ГСЧС продолжают работать на местах попаданий, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС, Нацполиция
Фото: ГСЧС, Нацполиция
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