Обстрел Киева 24 мая: повреждены многоэтажки и ТРЦ, пострадали 15 человек

В ночь на 24 мая Киев оказался под массированным обстрелом со стороны РФ — оккупанты атаковали ударными дронами и баллистикой. Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы, сейчас известно 15 пострадавших.

Ночная атака на Киев: что известно о последствиях

Первые взрывы в Киеве и пригороде прогремели еще вечером 23 мая, около 22:00, когда враг запустил первые ударные БПЛА — по ним работали силы ПВО.

А около 01:00 на столицу полетели баллистические ракеты и дроны одновременно. Воздушная тревога продолжалась до 05:10.

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По состоянию на утро 24 мая, по разным данным, которые приводят местные власти и ГСЧС, известно о по меньшей мере о 15 пострадавших и повреждениях в нескольких районах. Спасатели ликвидировали последствия атаки на Киев сразу на нескольких локациях.

Соломенский район

В результате атаки произошел пожар в квартирах на уровне 4-го и 5-го этажей пятиэтажного жилого дома, который уже ликвидирован.

Известно о семи пострадавшихо в возрасте от 35 до 63 лет — у них различные травмы. Также спасен мужчина, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в больницу.

Оболонский район

Повреждения зафиксированы по меньшей мере на четырех локациях. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах.

Также пострадал торговый центр, но без пожара, рассказал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Однако сильнее всего в Оболонском районе, по его словам, пострадала жилая многоэтажка — возгорание произошло на балконах с третьего по шестой этажи.

— Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА, — подчеркнул он.

Днепровский район

Обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки, где пострадали супруги — мужчина и женщина 40 и 41 год.

Святошинский район

Вспыхнул масштабный пожар в одноэтажном нежилом здании, где хранились лакокрасочные материалы.

Возгорания зафиксированы также еще на нескольких локациях. Пожары уже локализованы, продолжается ликвидация отдельных очагов. Предварительно — без пострадавших.

Голосеевский район

Обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Здесь пострадал один человек и пять автомобилей.

Шевченковский район

Здесь также был пожар в нежилой застройке. По состоянию на утро возгорание локализовано.

В Нацполиции подтвердили, что в результате ночной атаки пострадали 15 человек, дронами и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также ТРЦ, учебное заведение, висм автомобилей и помещения котельной.

Работники полиции и ГСЧС продолжают работать на местах попаданий, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС, Нацполиция

Фото : ГСЧС, Нацполиция

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