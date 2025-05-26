Вибухи в Києві: після третьої поспіль атаки РФ є руйнування у Дніпровському районі

Третя поспіль нічна атака на Київ 26 травня обернулася руйнуваннями у Дніпровському районі.

Оновлено о 09:51. Це після завершення вибухів у Києві повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві 26 травня: що відомо

Вибухи в Києві гриміли орієнтовно з першої ночі до о пів на сьому ранку 26 травня.

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Очевидці стверджують, що гучно в місті було щонайменше вісім разів.

Після відбою очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що дронова атака РФ завершилася руйнуваннями у Дніпровському районі міста.

Так, в одному з житлових будинків вибито вікна. Також уламки впали на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

На щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що російські війська атакували Київ вже втретє поспіль.

Так, уночі проти 24 травня зазнали руйнувань дев’ять житлових будинків, а також побито 26 автомобілів у трьох районах столиці.

У Солом’янському районі було пошкоджено лінію електропередачі, відділення Укрпошти та котельню, у Подільському районі – приміщення поліклініки.

У Дніпровському та Оболонському районах постраждали дві школи.

14 осіб постраждали.

Уночі проти 25 травня оперативні служби зафіксували руйнування у трьох районах столиці – Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.

Постраждали 11 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: КМВА

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