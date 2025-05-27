Как создать петицию: пошаговая инструкция для общественных инициатив

Электронная петиция (Е-петиция) — это специфическая форма обращения граждан к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров или органам местного самоуправления. Такая петиция подлежит обязательному рассмотрению, если она набрала установленное количество подписей. Порядок создания, подачи и рассмотрения электронных петиций регламентируется статьей 23-1 Закона Украины Об обращениях граждан.

Как создать петицию, — читайте в нашем материале.

Как создать электронную петицию: условия обращения и требования

Адресат должен быть ответственный. Петиция должна быть направлена в тот орган, который имеет соответствующие полномочия для решения затронутого вопроса. Перед созданием петиции выясните, не инициировал ли уже кто-то подобное обращение. Если такая петиция уже существует, лучше присоединиться к ней и объединить усилия, чем создавать дубль. Проблема должна быть общественно значимой, а не только личной.

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Основные требования к электронной петиции:

Проблема или предложение должны быть изложены четко и понятно.

Обязательно указываются ФИО и электронный адрес инициатора.

Текст не должен содержать призывы к насилию, нарушению территориальной целостности, свержению государственного строя, дискриминации, терроризму или другим противоправным действиям.

Если петиция не соответствует установленным требованиям, она не публикуется, и автору направляется соответствующее уведомление в пределах срока, предусмотренного для обнародования.

Заголовок — важный элемент. Он должен быть точным, понятным и привлекать внимание. В тексте петиции следует опираться на факты и нормы украинского законодательства. Уместно оставлять ссылки на источники. Ваши предложения должны быть конкретными и реально осуществимыми, иначе ответ может быть так же размытым.

Привлекайте к продвижению инициативы лидеров мнений, журналистов, активистов. Петиция должна оставаться в информационном пространстве в течение всего срока сбора подписей. Публикации в социальных сетях помогут привлечь внимание и поддержку.

Кто может создать петицию

Электронную петицию может создать любой гражданин Украины — физическое лицо, независимо от места жительства или возраста (но обычно с наличием электронной почты или электронной подписи для авторизации).

Также общественная организация может помогать в размещении петиции или в сборе подписей через свой веб-сайт, но инициатором петиции всегда указывается отдельное лицо — гражданин, который ее создал.

Как подать петицию на сайте

Подать петицию можно через официальный сайт соответствующего органа или через веб-сайт общественного объединения, которое уполномочено на сбор подписей. В тексте электронной петиции обязательно указывается ее содержание, фамилия, имя, отчество инициатора, а также его электронный адрес. На платформе, где размещена петиция, должны быть указаны дата начала сбора подписей, общее количество подписантов и их перечень.

Как создать петицию в Кабинет Министров Украины:

Откройте официальный ресурс электронных петиций — petition.kmu.gov.ua.

Войдите в свой кабинет через электронную подпись или другой доступный способ идентификации.

Нажмите Создать петицию и заполните форму, где укажите содержание обращения, свои ФИО и электронный адрес.

После проверки на соответствие требованиям, петиция будет обнародована в течение двух рабочих дней.

Как подать петицию к Президенту Украины:

Зайдите на платформу электронных петиций к Президенту — petition.president.gov.ua.

Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или другого способа.

Нажмите Создать петицию, заполните все необходимые поля и добавьте текст обращения.

После проверки петиция публикуется на сайте не позднее чем через два рабочих дня.

Электронная петиция, адресованная Президенту Украины, Верховной Раде или Кабинету Министров, подлежит рассмотрению по специальной процедуре при условии, что за нее будет собрано не менее 25 000 подписей граждан в течение трех месяцев с момента ее публикации.

Рассмотрение петиции и предоставление ответа

Порядок рассмотрения таких петиций регулируется внутренними актами органов, в которые они подаются. Если же петиция не набрала нужного количества голосов, ее могут рассмотреть как обычное общественное обращение, согласно общему порядку, предусмотренному законодательством.

По результатам рассмотрения электронной петиции ответственный орган обязан предоставить обоснованный ответ по решению поднятых в ней вопросов. Этот ответ публикуется на официальном веб-сайте соответствующего органа не позднее следующего рабочего дня после завершения рассмотрения, а также направляется инициатору петиции и общественному объединению, если именно через него осуществлялся сбор подписей.

В случае, если предложения по петиции признаются целесообразными, орган может принять необходимые меры в пределах своей компетенции. В частности, Президент, Кабинет Министров или народные депутаты могут инициировать законопроекты для урегулирования указанных в петиции вопросов.

Сведения о количестве собранных подписей и сроки их сбора хранятся не менее трех лет с даты обнародования петиции.

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