Як створити петицію: покрокова інструкція для громадських ініціатив

Електронна петиція (Е-петиція) — це специфічна форма звернення громадян до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів чи органів місцевого самоврядування. Така петиція підлягає обов’язковому розгляду, якщо вона набрала встановлену кількість підписів. Порядок створення, подання та розгляду електронних петицій регламентується статтею 23-1 Закону України Про звернення громадян.

Як створити петицію, – читайте в нашому матеріалі.

Як створити електронну петицію: умови звернення та вимоги

Адресат має бути відповідальний. Петиція повинна бути направлена до того органу, який має відповідні повноваження для вирішення порушеного питання. Перед створенням петиції з’ясуйте, чи не ініціював вже хтось подібне звернення. Якщо така петиція вже існує, краще приєднатися до неї та об’єднати зусилля, ніж створювати дубль. Проблема має бути суспільно значущою, а не лише особистою.

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Основні вимоги до електронної петиції:

Проблема або пропозиція мають бути викладені чітко та зрозуміло.

Обов’язково вказуються ПІБ та електронна адреса ініціатора.

Текст не повинен містити заклики до насильства, порушення територіальної цілісності, повалення державного ладу, дискримінації, тероризму або інших протиправних дій.

Якщо петиція не відповідає встановленим вимогам, вона не публікується, і автору надсилається відповідне повідомлення в межах терміну, передбаченого для оприлюднення.

Заголовок — важливий елемент. Він має бути точним, зрозумілим і привертати увагу. У тексті петиції варто спиратися на факти та норми українського законодавства. Доречно залишати посилання на джерела. Ваші пропозиції мають бути конкретними й реально здійсненними, інакше відповідь може бути так само розмитою.

Залучайте до просування ініціативи лідерів думок, журналістів, активістів. Петиція має залишатися в інформаційному просторі протягом усього терміну збору підписів. Публікації в соціальних мережах допоможуть привернути увагу та підтримку.

Хто може створити петицію

Електронну петицію може створити будь-який громадянин України — фізична особа, незалежно від місця проживання чи віку (але зазвичай із наявністю електронної пошти або електронного підпису для авторизації).

Також громадська організація може допомагати в розміщенні петиції або у зборі підписів через свій вебсайт, але ініціатором петиції завжди вказується окрема особа — громадянин, який її створив.

Як подати петицію на сайті

Подати петицію можна через офіційний сайт відповідного органу або через вебсайт громадського об’єднання, яке уповноважене на збір підписів. У тексті електронної петиції обов’язково зазначається її зміст, прізвище, ім’я, по батькові ініціатора, а також його електронна адреса. На платформі, де розміщено петицію, мають бути вказані дата початку збору підписів, загальна кількість підписантів та їх перелік.

Як створити петицію до Кабінету Міністрів України:

petition.kmu.gov.ua Відкрийте офіційний ресурс електронних петицій –

Увійдіть до свого кабінету через електронний підпис або інший доступний спосіб ідентифікації.

Натисніть Створити петицію та заповніть форму, де вкажіть зміст звернення, свої ПІБ та електронну адресу.

Після перевірки на відповідність вимогам, петицію буде оприлюднено протягом двох робочих днів.

Як подати петицію до Президента України:

petition.president.gov.ua. Зайдіть на платформу електронних петицій до Президента –

Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або іншого способу.

Натисніть Створити петицію, заповніть всі необхідні поля та додайте текст звернення.

Після перевірки петиція публікується на сайті не пізніше ніж через два робочі дні.

Електронна петиція, адресована Президентові України, Верховній Раді або Кабінету Міністрів, підлягає розгляду за спеціальною процедурою за умови, що за неї буде зібрано не менше 25 000 підписів громадян упродовж трьох місяців з моменту її публікації.

Розгляд петиції та надання відповіді

Порядок розгляду таких петицій регулюється внутрішніми актами органів, до яких вони подаються. Якщо ж петиція не набрала потрібної кількості голосів, її можуть розглянути як звичайне громадське звернення, згідно з загальним порядком, передбаченим законодавством.

За результатами розгляду електронної петиції відповідальний орган зобов’язаний надати обґрунтовану відповідь щодо вирішення піднятих у ній питань. Ця відповідь публікується на офіційному вебсайті відповідного органу не пізніше наступного робочого дня після завершення розгляду, а також надсилається ініціатору петиції та громадському об’єднанню, якщо саме через нього здійснювався збір підписів.

У разі, якщо пропозиції з петиції визнаються доцільними, орган може вжити необхідних заходів у межах своєї компетенції. Зокрема, Президент, Кабінет Міністрів або народні депутати можуть ініціювати законопроєкти для врегулювання зазначених у петиції питань.

Відомості про кількість зібраних підписів і строки їх збору зберігаються щонайменше протягом трьох років із дати оприлюднення петиції.

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