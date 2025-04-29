$1 500 сейчас невозможно: Шмыгаль ответил на петицию о повышении зарплаты учителям

Вопрос повышения заработной платы учителям в Украине остается чрезвычайно болезненным. Педагоги зарабатывают относительно немного, особенно учитывая их высокую ответственность, значительный объем работы и роль в формировании будущего поколения.

Факты ICTV узнавали, что известно про петицию о повышении зарплаты учителям и какой ответ дали в Кабмине.

Петиция о повышении зарплаты учителям в 2025 году: что известно

15 января на сайте Кабинета министров Украины была опубликована петиция, автор которой, Надежда Коток, призвала к повышению заработной платы педагогическим работникам до уровня европейских стран — $1 500.

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Она аргументировала свое требование перегруженностью педагогов, высокой ответственностью профессии, текучестью кадров, инфляцией и низким уровнем оклада по сравнению со средним по стране.

Ответ Дениса Шмыгаля о повышении зарплат учителям

29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль предоставил официальный ответ на эту петицию. Он отметил, что в условиях военного положения реализация такого повышения является чрезвычайно проблематичной. Ответ размещен на сайте Кабинета министров Украины.

Денис Шмыгаль ответил, что сегодня одним из возможных путей повышения заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в том числе и педагогов, является увеличение должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки. Это позволит на единой основе повысить долю должностного оклада в общей структуре зарплаты и улучшить уровень оплаты труда в бюджетном секторе.

Однако такое решение потребует значительного дополнительного финансирования из государственного и местных бюджетов, что является сложным в период военного положения, когда основные бюджетные ресурсы направляются на обеспечение обороны и безопасности страны.

В то же время правительство постепенно принимает меры для улучшения оплаты труда педагогов учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности.

В частности, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 8 ноября 2024 года № 1286, с 1 января 2025 года педагогам назначена ежемесячная доплата в размере 1 300 грн, а с 1 сентября 2025 года и до завершения года, в котором будет отменено или прекращено военное положение, — в размере 2 600 грн.

Джерело: Кабмін

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