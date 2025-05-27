Марафон Єдині новини собрал для Сил обороны более 65 млн с начала 2025 года

За пять месяцев 2025 года национальный телемарафон Єдині новини организовал и провел более 750 сборов на нужды Сил обороны.

По состоянию на 27 мая в рамках объявленных инициатив удалось собрать 65 860 799 грн.

Марафон Єдині новини собрал более 65 млн для Сил обороны

Сборы проводились в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Мы – Украина и Inter Media Group.

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Приоритетными для помощи Силам обороны остаются направления, связанные с современными технологиями ведения войны, критически важным оборудованием для военных и мобильностью – дроны, РЭБы и автомобили.

Почти половина общей суммы – более 32 млн грн – приходится на дроны.

В то же время больше всего сборов проводилось по направлению РЭБ.

Такие сборы чаще меньше по объему, но проводятся активнее.

Общая сумма собранных средств на средства радиоэлектронной борьбы в марафоне – более 16 млн грн.

Наряду с технологическим обеспечением значительное внимание уделяется пополнению транспортного парка.

Хотя количество сборов на автомобиле ниже, такие сборы часто масштабнее.

Всего на авто/пикапы для ВСУ в эфире марафона удалось собрать более 11 млн грн.

Сборы на средства связи, тепловизоры, оптику, медицинское оборудование/обеспечение и защитное снаряжение активно поддерживаются зрителями Єдиних новин.

Медиакомпании-производители телемарафона Єдині новини выражают благодарность аудитории за большую поддержку и быстрое закрытие сборов.

– Это все – невероятный результат, что свидетельствует о высоком доверии как к самому марафону, так и к инициативам, которые постоянно объявляются в эфире для помощи украинским защитникам, – подчеркивают медиакомпании-производители телемарафона.

За период полномасштабной войны всеми производителями телемарафона Єдині новини были реализованы десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны и других социальных миссий.

– Это неотъемлемая часть работы марафона. Призываем продолжать активно, совместными усилиями поддерживать наших защитников и донатить на нужды украинской армии, – обратились к зрителям производители телемарафона.

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